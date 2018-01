Britischer Schatzkanzler: EU soll Vorschläge für Brexit machen

LONDON. Der britische Schatzkanzler Philip Hammond wünscht sich mehr Vorschläge aus Brüssel für die künftige Beziehung seines Landes mit der EU.

Das sagte Hammond bei einer Konferenz der Zeitung "Die Welt" am Mittwoch in Berlin. "Ich weiß, dass aus Brüssel wiederholt die Beschwerde kam, dass Großbritannien sich noch nicht entschieden hat, welche Art von Beziehungen es will", sagte Hammond einer Mitteilung seines Ministeriums zufolge. "Aber in London haben viele das Gefühl, dass wir, wenn überhaupt, nur wenige Signale bekommen haben, welche künftigen Beziehungen die 27 EU-Staaten mit Großbritannien nach dem Brexit haben wollen", sagte Hammond.

Der Auftritt Hammonds in Berlin ist Teil einer Charme-Offensive der britischen Regierung vor dem Start der zweiten Verhandlungsrunde über den anstehenden EU-Austritt in diesem Jahr. Brexit-Minister David Davis sollte am Donnerstag in München mit Wirtschaftsvertretern zusammentreffen. Am Mittwoch veröffentlichten die beiden einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in dem sie für ein umfassendes Freihandelsabkommen unter Einschluss von Dienstleistungen warben.

