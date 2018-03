Briten weisen russische Diplomaten aus

Premierministerin reagiert auf Giftanschlag mit einem Bündel von Sanktionen

Schon lange bevor das Ultimatum um Mitternacht am Dienstag auslief, war klar, dass Russland nicht einlenken würde. Die britische Premierministerin Theresa May hatte bis dahin Aufklärung verlangt, wie ein in Russland hergestellter Nervenkampfstoff auf britischem Boden bei dem Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter zum Einsatz kommen konnte.

Aber Russland, sagte May gestern im Unterhaus, habe darauf lediglich mit "Sarkasmus, Verachtung und Trotz" reagiert. Daher verkündete die Premierministerin ihre "robuste Antwort", sprich: eine Reihe von Sanktionen. Großbritannien wird 23 russische Diplomaten ausweisen, die eine Woche Zeit haben, das Land zu verlassen.

"Größte Aktion seit 30 Jahren"

"Alle sind als Geheimdienst-Mitarbeiter identifiziert worden", sagte May. "Dies wird die größte Ausweisung seit 30 Jahren sein und berücksichtigt den Umstand, dass dies nicht das erste Mal ist, dass der russische Staat gegen unser Land agiert hat." May spielte damit auf die Ermordung des russischen Ex-Spions Alexander Litwinenko an, der 2006 durch russische Agenten in London vergiftet wurde.

Mit dieser Maßnahme, so Theresa May, werde man "das russische Spionage-Netzwerk" im Königreich demontieren. In einer ersten Stellungnahme verurteilte die russische Botschaft in London die Ausweisung als "inakzeptabel, ungerechtfertigt und kurzsichtig" und drohte, dass Großbritannien mit einer entsprechenden Antwort zu rechnen habe. Weitere Sanktionsmaßnahmen beinhalten den Abbruch hochrangiger bilateraler Beziehungen. Das bedeutet: Ausladung des russischen Außenministers Sergej Lawrow und auch keine offizielle britische Vertretung oder gar ein Auftritt von Prinz William bei der Fußball-WM in Russland im Sommer.

Man will zudem russisches Staatsvermögen einfrieren, wenn es Beweise dafür gebe, dass "dieses Geld dazu eingesetzt wird, Leben und Eigentum von Bürgern in Großbritannien zu bedrohen". Weitere Maßnahmen, deutete May kryptisch an, würden ebenfalls ergriffen, doch könne sie diese aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht benennen.

In ihrer Erklärung warb die Premierministerin um internationale Solidarität. Moskau kündigte umgehend Vergeltung an: "Die britische Regierung hat sich für die Konfrontation entschieden", teilte das russische Außenamt mit. "Unsere Antwort wird nicht auf sich warten lassen."

