Briten erklärten den Giftanschlag auf einen Ex-Spion zur Chefsache

LONDON. Die britische Polizei arbeitet unter Hochdruck an dem mysteriösen Fall des vergifteten russischen Doppelagenten.

Sergej Skripal bei einer früheren Festnahme Bild: Reuters

Sergej Skripal und seine Tochter Julia befinden sich auf der Intensivstation, nachdem sie am Sonntag bewusstlos auf einer Parkbank gefunden wurden. Wegen seiner Brisanz ist der Fall jetzt Chefsache. Die Nationale Anti-Terrorismus-Einheit von Scotland Yard hat die Ermittlungen übernommen, Premierministerin Theresa May leitete eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats, und gestern befasste sich das "Cobra-Komitee", wie der Regierungs-Krisenstab heißt, mit der Sache.

Der Inlandsgeheimdienst MI5, so meldete die "Times", geht davon aus, dass der Giftanschlag ein vom russischen Staat sanktioniertes Attentat gewesen sei. Sollte dies bewiesen werden können, wäre das der zweite Fall, nachdem 2006 der russische Ex-Spion Alexander Litwinenko auf britischem Boden durch zwei russische Agenten vergiftet wurde. Es würde unter anderem die Frage aufwerfen, ob die Sanktionen, die Großbritannien damals verhängte, nicht zu harmlos gewesen waren. Außenminister Boris Johnson drohte für den Fall des Nachweises einer russischen Komplizenschaft mit einer "angemessenen und robusten Reaktion". Er stellte in den Raum, dass eine britische Repräsentanz bei der kommenden Fußballweltmeisterschaft in Russland eingeschränkt würde.

Nervengas oder Opioid das "Fentanyl"

Noch ist unklar, ob die Anschlagsopfer überleben werden. Sergej Skripal soll sich laut BBC in kritischem Zustand befinden. "Die Ärzte sind sehr besorgt. Man sagt, dass nur die Symptome statt der Ursache behandelt werden." Das Militärlabor Porton Down untersucht unterdessen Proben, um herauszufinden, welches Gift verwendet wurde. Anders als im Fall Litwinenko, dem seine Attentäter radioaktives Polonium verabreicht hatten, richtet sich jetzt der Anfangsverdacht auf ein Nervengas oder das starke synthetische Opioid "Fentanyl".

