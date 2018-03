Brexit-Vertrag spießt sich an der Nordirland-Frage

EU präsentierte Entwurf für den Scheidungsvertrag.

Bild: Reuters

Es sei "eine kritische Woche" für die Brexit-Gespräche, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk kürzlich gesagt. Tatsächlich könnte morgen klarer sein, wie sich London seine Zukunft ohne EU vorstellt.

Am Freitag wird die britische Premierministerin Theresa May eine Brexit-Rede halten, mit – so die Hoffnung in Brüssel – realistischen Vorschlägen zu den künftigen Beziehungen nach dem Austritt und der angepeilten Übergangsphase.

Zunächst muss bis Oktober der "Scheidungsvertrag" fertig werden. Einen ersten Entwurf legte EU-Chefverhandler Michel Barnier gestern vor. "Er enthält keine Überraschungen für unsere britischen Partner", sagte Barnier, denn er fasse nur die bis Dezember gefundene Einigung – zu den zentralen Punkten Finanzen, Bürgerrechte und Nordirland – in juristisch verbindliche Sprache. Die schwierigste Frage ist jedoch nach wie vor ungeklärt: wie nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können – um kein Wiederaufflammen des Konflikts zwischen dem Süden und dem Norden der Insel zu riskieren.

Drei Optionen für Nordirland

Der Austrittsvertrag sieht drei Optionen vor: Eine Lösung im künftigen Abkommen – womit das Thema beim EU-Austritt im März 2019 noch ungeklärt wäre. Eine "spezifische Lösung", wie das London angekündigt, aber noch nicht vorgelegt hat. Oder, als "Auffanglösung", einen "gemeinsamen regulatorischen Raum" mit Nordirland, womit Belfast aber de facto eine Grenze mit dem Rest des Vereinigten Königreichs hätte.

May erklärte umgehend, "kein britischer Premier könnte dem jemals zustimmen". Der Vorschlag "bedroht die verfassungsmäßige Integrität des Königreichs".

