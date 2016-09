Bosniens Justiz ermittelt nach Referendum

SARAJEVO/BANJA LUKA. Republika Srpska missachtete ein Urteil des Verfassungsgerichts.

Präsident Milorad Dodik Bild: Reuters

Verfassungskrise in Bosnien-Herzegowina: Einen Tag nach dem umstrittenen Referendum über den Nationalfeiertag in der Republika Srpska hat die bosnische Staatsanwaltschaft gestern bestätigt, in der Sache Ermittlungen aufgenommen zu haben. Diese richten sich allerdings nicht gegen das Referendum an sich, sondern gegen die Missachtung eines Urteils des bosnischen Verfassungsgerichtshofs.

Dieses hatte Ende 2015 entschieden, der in der Republika Srpska am 9. Jänner gefeierte Nationalfeiertag diskriminiere Muslime und Kroaten und müsse daher so wie im gesamten Land am 25. November begangen werden.

Der für seinen Separatismus bekannte Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, weigerte sich jedoch, diesem Urteil nachzukommen, und setzte eine Volksabstimmung ab. Bei dieser entschieden sich am Sonntag 99,8 Prozent der Wähler für die Beibehaltung des 9. Jänners als Nationalfeiertag.

Die Wahlbeteiligung war mit 55,7 Prozent relativ niedrig, was auch daran liegt, dass die in der kleineren bosnischen Entität lebenden Bosniaken und Kroaten dieVolksabstimmung boykottierten.

Am 9. Jänner 1992, drei Monate vor Beginn des Bosnien-Kriegs (1992 bis 1995), hatten serbische Nationalisten die "Republik des Serbischen Volkes" in Bosnien ausgerufen. Unter ihnen war Serbenführer Radovan Karadzic, der im März vom Internationalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde.

Bei Nicht-Serben löst dieser Tag bis heute negative Gefühle aus. Der 25. November erinnert an die Ausrufung der Volksrepublik Bosnien und Herzegowina in Mrkonjic Grad am 25. November 1943.

Für 2018 hat Dodik ein Referendum über die Unabhängigkeit der Republika Srpska angekündigt, weshalb viele den Urnengang am Sonntag als Testlauf für eine Abspaltung sehen.

1 Kommentar (23133) · 27.09.2016 00:28 Uhr von jago· 27.09.2016 00:28 Uhr Da entstehen wieder die bekannten "Reinigungen" und Vertreibungen von vielen Menschen aus ihren Häusern wie vor 20 Jahren.



Das kann nur ein Politiker so wollen, der sich von außen unterstützt wird in seinem Wahn.

