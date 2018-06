Bitterer Wahlsieg für Sloweniens Marathon-Politiker

LJUBLJANA. Der slowenische Oppositionsführer Janez Jansa (59) hat seine konservative Demokratische Partei (SDS) bei der Parlamentswahl am Sonntag nach 14 Jahren zum zweiten Mal zu Sieg geführt.

Nach drei Wahlniederlagen hat aber auch der nunmehrige Sieg einen bitteren Beigeschmack, ist der polarisierende Ex-Premier (2004-2008 und 2012/13) doch weit von einer Regierungsmehrheit entfernt.

Um die Oppositionsbank zu verlassen hatte Jansa eine starke und beispiellose Kampagne geführt, die seine SDS wesentlich früher als alle anderen Parteien gestartet hat. Bereits zu Jahresanfang hingen überall im Land die ersten Wahlplakate. Weit vor dem eigentlichen Beginn der Wahlkampagne habe es Jansa geschafft, eigene Themen in die Medianagenda zu platzieren. "Die Themen, die auf diesen Plakaten hervorgehoben wurden, wurden später zum tragenden Themen im Wahlkampf geworden", sagte Meinungsforscher Andraz Zorko zum Internetportal "Metina Lista" mit Blick auf die Anti-Flüchtlings-Kampagne.

Inspiration bei Trump und Orban geholt

Im Wahlkampf ließ sich Jansa von Donald Trump und Viktor Orban inspirieren. Beim US-Präsidenten schaute er sich den Slogan "Slowenien zuerst" und den aggressiven Einsatz sozialer Medien ab, beim ungarischen Ministerpräsidenten kopierte er die Anti-Flüchtlings-Kampagne - einschließlich eines Plakatsujets, auf dem Migrantenmassen neben einem Stopp-Schild zu sehen sind.

Die Anlehnung an Orban war mit Risiken verbunden, da Jansa in der Vergangenheit wiederholt mit dem ungarischen Premier und dessen Übergriffen auf Demokratie und Rechtsstaat verglichen wurde. Tatsächlich entfremdete das seine potenziellen Regierungspartner, die im Wahlkampf vor einer "Orbanisierung" Sloweniens gewarnt hatten.

Der Oppositionsführer setzte außerdem auf die gleiche Karte, die sich auch schon bei seinem ersten Wahlsieg vor 14 Jahren bewährt hat: Er zügelte seine harte Rhetorik. Mit der Stiländerung versuchte er vor allem die starken "Anti-Jansa-Gefühle" unter linksgerichteten Wählern in Schach zu halten. Die Wähler haben nämlich nicht nur seinen konfrontativen Oppositionsstil gut in Erinnerung, sondern vor allem seine erste Amtszeit, geprägt von einem autoritären Regierungsstil, Parteibuchpolitik und Druckausübung auf Medien im staatlichen Einflussbereich.

Weniger gut gelang dem Oppositionsführer jedoch, um Zustimmung bei den anderen Parteiführern zu werben. Mit Ausnahme der Christdemokraten positionierten sich alle sieben weiteren Parteien, die den Einzug ins Parlament schafften, gegen eine Koalition mit Jansa, dem sie vor allem seine Anti-Flüchtlings-Kampagne ankreideten. Bezeichnend ist auch, dass Jansa anders als die anderen Parteiführer am Wahlabend zunächst nicht vor die Presse trat, sondern den Wählern nur per Aussendung dankte.

Auch wenn Jansa das Comeback nicht schaffen sollte, dürfte das kein Ende für den Politiker sein, der zusammen mit Präsident Pahor am längsten auf der slowenischen politischen Bühne präsent ist. Als "unzerstörbar" und "ausdauernd" wird Jansa selbst von den angesehenen Politikexperten Vlado Miheljak, der zu seinen schärfsten Kritikern gehört, bezeichnet. "Es ist unfassbar, dass man sich so viele Jahre in der Politik halten kann als erfolgloser Politiker, der nur eine Wahl gewonnen hat", sagte Miheljak der APA.

Seit 1993 an der Spitze der SDS

Seit Mai 1993 steht Jansa an der Spitze der SDS, die er von einer kleinen Splitterpartei zur führenden Kraft der slowenischen Rechten machte. Im Jahr 2004 erreichte er seinen politischen Zenit. Nachdem die SDS bei der damaligen Parlamentswahl erstmals stärkste Kraft geworden war, bildete Jansa eine Mitte-Rechts-Regierung und durfte sich im ersten Halbjahr 2008 sogar EU-Ratspräsident nennen.

Doch bei den Wahlen 2008, 2011 und 2014 folgten jedoch bittere Niederlagen, bei denen die SDS sich jeweils linksgerichteten "Anti-Jansas" geschlagen geben musste. Im Jahr 2012 schaffte es Jansa zwar durch die Hintertür an die Regierungsspitze, nachdem Wahlsieger Zoran Jankovic bei der Regierungsbildung gescheitert war. Allerdings hielt seine wackelige Fünf-Parteien-Koalition nicht lange, schon Anfang 2013 wurde er wegen Korruptionsvorwürfen abgesetzt. Diesmal könnte er ein ähnliches Schicksal erleben: der zweitplatzierte Newcomer Marjan Sarec macht sich startbereit, um Jansa den Posten des Regierungschefs wegzuschnappen.

Jansa begann seine politische Karriere vor mehr als drei Jahrzehnten als kommunistischer Aktivist in der Endphase des sozialistischen Regimes. Ins Rampenlicht geriet er im Jahr 1988, als junger Mitarbeiter des reformkommunistischen Magazins "Mladina". Weil er angeblich geheime Dokumente der jugoslawischen Volksarmee veröffentlichte, wurde er vor ein Militärgericht gestellt und eingekerkert. Die Massenproteste für Jansas Freilassung galten als eigentlicher Beginn der slowenischen Demokratie- und Unabhängigkeitsbewegung, die im April 1990 zu den ersten freien Wahlen in Jugoslawien führte.

In der nach der Wahl gebildeten ersten demokratischen Regierung Sloweniens wurde Jansa Verteidigungsminister und organisierte den Widerstand gegen die Jugoslawische Volksarmee im Zehn-Tage-Krieg 1991. Sein erstes politisches Ende kam im Jahr 1994, als ihn der damalige liberaldemokratische Premier Janez Drnovsek wegen einer Prügelaffäre als Verteidigungsminister absetzte. Mit Fundamentalopposition gegen das "kommunistische" Polit-Establishment machte Jansa seine SDS daraufhin zur führenden Kraft im rechten Parteispektrum, schreckte aber zugleich die entscheidenden Wähler der politischen Mitte ab.

