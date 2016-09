Berlin steuert auf rot-rot-grüne Regierung zu

Das Festhalten an der abscheulichen "wir schaffen das" Politik ist ein wesentlicher Grund für die Abwahl der unerträglich gewordenen CDU.



"Gott sei Dank" scheinen die Merkel-Berater aus der Steinzeit zu kommen. Sie glauben immer noch, dass ein Festhalten an einer falschen Politik mit Medienunterstützung und der geschwungenen "Nazikeule" abtrünnige AfD-Wähler überzeugen kann.

Die Naivität geht sogar so weit, dass man allen Ernstes die Andersdenkenden diffamiert und denunziert - man glaubt, die AfD Wähler als "rechtsextreme" Nazis bezeichnen zu müssen, um den Untergang der AfD zu erreichen. Die Dummköpfe schneiden sich dadurch die eigenen Wähler auf Dauer ab und bescheren der AfD bereits in der Anfangsphase ein dauerhaftes Überleben.



Sollte die CDU nicht ganz klar eine neue, scharfe Trennlinien zur alten Flüchtlingspolitik Merkels zeichnen wollen, wird man in DE künftig sehr oft ROT/ROT/GRÜN sehen und eine ums politische Überleben kämpfende CDU.