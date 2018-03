Bayerischer Landtag: Markus Söder neuer Ministerpräsident

MÜNCHEN. Der 51-jährige Franke (CSU) trat damit die Nachfolge von Horst Seehofer an.

Seit gestern Bayerns Ministerpräsident: Markus Söder Bild: dpa

Fast sein halbes Leben hat er auf diesen Moment hingearbeitet, nun wirkt Markus Söder erkennbar überwältigt. "Ich gebe zu, ich bin etwas ergriffen", sagt der 51-Jährige nach seiner Wahl zum bayerischen Ministerpräsidenten. Der einstige Lautsprecher der CSU klingt auf einmal nachdenklich. "Mir persönlich war es nicht in die Wiege gelegt, hier heute zu stehen", sagt der Arbeitersohn.

Söder befindet sich auf einem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Der wichtigere Tag als seine gestrige Wahl mit der stattlichen CSU-Mehrheit im Landtag wird aber die Landtagswahl am 14. Oktober. Dann muss der Politstratege zeigen, dass er auch Wähler für sich einnehmen kann.

Dass Söder genau in dieses Amt will, sagte man schon bald nach seinem Einzug in den Landtag 1994. Dass er es auch schaffen würde, glaubten allerdings auch in den eigenen Reihen längst nicht alle – zu verbissen wirkte Söder, als "vom Ehrgeiz zerfressen" putzte ihn sein Vorgänger Horst Seehofer einmal herunter.

Söder kam am 5. Jänner 1967 in Nürnberg zur Welt. Der Vater war selbstständiger Maurermeister, ein Patriarch. Bei der Konfession seines Kinds knickte der Katholik aber gegenüber seinem Schwiegervater ein. "Er hat meine Mutter erst heiraten dürfen, nachdem er ihrem Vater versprochen hatte, die Kinder evangelisch zu erziehen", sagte Söder der "Bild"-Zeitung. Der Franke nennt sich heute "begeisterter Christ", besuchte auch schon den Papst.

Idol Franz Josef Strauß

Aus einem Arbeiterhaushalt im eher roten Franken erwuchs ein von Jugendjahren an konservativer Bursche. Kurz nach seinem 16. Geburtstag, dem frühesten Eintrittstermin, trat Söder in die CSU ein. In seinem Zimmer hing ein Foto seines Idols Franz Josef Strauß.

Der Jurist, der gern süffisant anmerkt, dass er anders als andere seinen Doktortitel noch hat, weiß, dass seine persönlichen Zustimmungswerte zu verbessern sind. 70 Prozent der Bayern gaben in einer Umfrage zu Jahresbeginn an, Söder polarisiere. Nur 53 Prozent halten ihn für sympathisch.

Sich auch durch politisch kritische Phasen zu retten, lernte Söder vom politischen Ziehvater Edmund Stoiber. Nachdem Söder bis 2003 Chef der Jungen Union war, wurde er 2003 CSU-Generalsekretär. 2007 kam Söder als Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten erstmals ins bayerische Kabinett, dem er seitdem ununterbrochen angehörte.

Bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten erhielt Söder gestern 99 Stimmen. Seine Wahl galt als reine Formsache, da die CSU 101 der 180 Abgeordneten im bayerischen Landtag stellt.

