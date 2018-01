Babis’ Zukunft als Premier hängt am seidenen Faden

PRAG. Tschechiens Regierungschef hat keine Parlamentsmehrheit für sein Kabinett, Präsident Zeman hält zu ihm.

Regierungschef Andrej Babis Bild: Reuters

Die Unsicherheit in der tschechischen Politik hält an: Die Minderheitsregierung des liberal-populistischen Milliardärs Andrej Babis stellte sich gestern der Vertrauensabstimmung im Parlament. Die Sitzung wurde am Abend überraschend abgebrochen und auf kommenden Dienstag verschoben.

Babis’ Aussichten auf Erfolg werden als gering eingeschätzt. Seine Bewegung "ANO" verfügt im Parlament nur über 78 der 200 Abgeordneten. Und alle anderen acht Parteien in der Volksvertretung haben angekündigt, gegen Babis’ Kabinett zu stimmen.

Staatsoberhaupt Milos Zeman, der sich bei der Präsidentenwahl am Freitag und Samstag für eine weitere Amtszeit bewirbt, machte sich gestern im Parlament für Babis stark: Zeman erinnerte daran, dass Babis’ Partei ANO die Parlamentswahl gewonnen habe. Deshalb sollte ihr Chef auch Premier sein, argumentierte er. "Ich hasse die Umgehung dieser Regel", so Zeman. Der Präsident nahm den umstrittenen Premier gegen Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit EU-Subventionen in Schutz. "Es gilt die Unschuldsvermutung."

Affäre um das "Storchennest"

Hintergrund der Vorbehalte gegen Babis ist die so genannte "Storchennest"-Affäre. Dabei geht es um Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von EU-Subventionen für das Wellness-Resort "Storchennest", das zu Babis’ Agrofert-Holding gehört. Wegen der Affäre war Babis 2017 die Immunität entzogen worden. Mit der Parlamentswahl im Oktober erhielt er aber erneut die Immunität als Abgeordneter.

Babis verteidigte die Vorhaben seiner Regierung als "Programm für alle". Er kündigte seine Entschlossenheit an, gegen die EU-Flüchtlingsquoten zu kämpfen. Zudem beinhaltet sein Programm kostenlose Bahnfahrten für Senioren, Schüler und Studenten sowie die Digitalisierung der Verwaltung und eine Pensionsreform.

Nach der erwarteten Niederlage bei der Vertrauensabstimmung würde das Kabinett geschäftsführend im Amt bleiben, bis Zeman eine neue Regierung ernennt. Der Präsident hat bereits angekündigt, Babis erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Sollte auch der zweite Versuch scheitern, wäre ein dritter und letzter Anlauf möglich. In diesem Fall würde nicht mehr der Staatschef, sondern Parlamentspräsident Radek Vondracek den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Da Vondracek ANO-Mitglied ist, geht man in Prag davon aus, dass Babis auch ein drittes Mal den Regierungsbildungsauftrag erhalten würde. Sollte er erneut scheitern, müsste es Neuwahlen geben.

