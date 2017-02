Assad gibt EU keine Rolle beim Wiederaufbau in Syrien

DAMASKUS. Syriens Präsident Bashar al-Assad sieht keine Rolle für die Europäische Union beim Wiederaufbau des Landes. "Man kann diese Rolle nicht spielen, während man Syrien zerstört", sagte er in Damaskus belgischen Journalisten.

Bashar al-Assad im Interview mit belgischen Reportern Bild: (Reuters)

Assad warf der EU vor, Terroristen zu unterstützen, etwa die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Gruppen, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbunden sind. "Sie können nicht gleichzeitig zerstören und aufbauen", sagte der Präsident.

Unterdessen beklagt die UNO, dass die syrische Regierung mit bürokratischen Hürden die zügige Versorgung der leidenden Bevölkerung mit Hilfsgütern erschwert. Von 21 angemeldeten Konvois sei im Jänner nur einer tatsächlich durchgekommen, berichtete die Sprecherin des UNO-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura, am Dienstag in Genf. Am 5. Februar habe ein zweiter Konvoi Nahrungsmittel, Medikamente und andere Hilfsmittel nach Talbiseh in der Region Homs geschafft, sagte die Sprecherin Yara Sharif. Mehr als 4,7 Millionen Menschen seien dringend auf die Hilfe angewiesen.

Prekäre Lage in Aleppo

Auch in Aleppo sei die Lage weiter prekär. Die Stadt sei zwar seit der Vertreibung der Rebellen zugänglich, aber noch immer hätten 1,8 Millionen Menschen keine Wasserversorgung. Das Wasserreservoir liegt in Gebieten, die nicht von der Regierung beherrscht werden. Seit dem 14. Jänner fließt kein Wasser mehr. Die Lage in der schwer zerstörten Stadt sei desolat.

