Anklage: Wendepunkt in der Russland-Affäre

Donald Trump schweigt zu den von Sonderermittler Robert Mueller vorgelegten Details Moskaus Einmischung in die US-Wahlen. Stattdessen greift er seinen Nationalen Sicherheitsberater an. Die Reaktion des Präsidenten auf die "Operation Übersetzer" wirft Fragen auf.

Der langjährige US-Botschafter in Russland, Michael A. McFaul, versteht nicht, "warum der Commander-in-Chief nichts sagt, wenn Amerika angegriffen wird"? Das sei im Mindesten verdächtig "und wirft die Frage auf, ob Herr Trump etwas zu verstecken hat".

Mit diesen Gedanken steht der angesehene Ex-Botschafter nicht allein da. Erst recht nicht nach der Anklage von Sonderermittler Mueller gegen dreizehn Russen und drei russische Firmen. Laut der 37-Seiten langen Klageschrift organisierten diese im Wahlkampf eine Kampagne, die darauf ausgerichtet war, "Hillary Clinton zu schaden und Donald Trump so weit wie möglich zu helfen".

Trumps Nationaler Sicherheitsberater H.R. McMaster hält die als Beweise angeführten Details für so überzeugend, dass er sich bei der Münchner Sicherheitskonferenz von "unbestreitbaren Belegen" gegen Russland sprach. Eine Aussage, die aufhorchen ließ, weil sie nicht zu der Linie des Präsidenten passt, der die Anklage der Geschworenen der "Grand Jury" wie einen Persilschein für sich verkaufte.

“Die Ergebnisse der Wahlen sind nicht beeinflusst worden", twitterte der Präsident zu der Klageschrift, die ausschließlich russische Akteure benannte. "Das Trump-Wahlkampfteam hat nichts falsch gemacht - keine Verschwörung!"

Das war der erste Tweet einer beispiellosen Kette an Kurznachrichten, die er über das Wochenende von seiner Strandvilla in Mar-a-Lago aus abfeuerte. Ganz der Alte, bekamen alle ihr Fett ab.

Das FBI, "das alle Hinweise auf den Schützen von Florida übersah" verschwende stattdessen "zu viel Zeit, eine Verschwörung mit Russland zu beweisen", schrieb Trump noch bevor alle Opfer der Massenschießerei an der Highschool von Parkland beerdigt sind. "Es gibt keine Verschwörung".

Dann zieht er gegen "Little Adam Schiff" vom Leder, den hartnäckigen Ermittler der Demokraten im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses und greift die Komitees an, die im Kongress ihre Arbeit an der Aufklärung der Russland-Affäre fortsetzen. "Die lachen sich kaputt in Moskau".

Schließlich knöpft er sich McMaster vor, über dessen Rücktritt CNN bereits im Januar spekuliert hatte. "General McMaster hat vergessen zu sagen", führt er seinen Sicherheitsberater vor, dass die Russen den Ausgang der Wahlen nicht beeinflusst hätten und "die einzige Verschwörung mit Russland, die zwischen 'crooked H.' (dt. betrügerische Hillary), dem DNC und den Demokraten war."

Trump klang so ähnlich wie der russische Außenminister Sergej Lavrov bei der Sicherheitstagung in München, der die detaillierten Beweise des Sonderermittlers als "claptrap" abtat, was auf Deutsch soviel wie "Gequassel" heißt.

Bisher gebrauchten der russische Präsident Wladimir Putin und Trump in merkwürdigen Einklang den Begriff "hoax" (dt. Falschmeldung), um die eindeutigen Befunde der US-Geheimdienste zu unterminieren. Hinter den Einmischungen, so der US-Präsident nach seinem Wahlsieg im November 2016, könnten auch die Chinesen stecken "oder ein 400 Pfund schwerer Kerl auf seinem Bett".

Die Anklage kann nach Ansicht von Experten, wie den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan, nicht hoch genug bewertet werden. Trumps eigenes Justizministerium habe klarstellt, dass die Russland-Affäre nicht bloß eine Erfindung seiner Gegner sei. "Die Behauptung eines 'hoax' liegt in Scherben".

Entsprechend heftig schlug in Washington ein, was der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein bei der völlig überraschend angesetzten Pressekonferenz am Freitag präsentierte. Der für den Sonderermittler zuständige Rosenstein ließ wenig Zweifel daran, dass es sich bloß um den Auftakt handelte. Ausdrücklich sprach er von den "heutigen Anklagen" und suggerierte, weitere könnten schon bald folgen.

Ausgeklügelte Attacke

Die Details der "Operation Übersetzer", die Muellers Team ermittelt hat, geben erstmals Einblick in eine ausgeklügelte und mit größeren Millionenbeträgen finanzierte Geheimdienst-Attacke auf das amerikanische Wahlsystem. Der Sonderermittler nennt mit erstaunlicher Präzision Namen, Daten, Zahlen und andere Fakten.

Der "Informations-Krieg" der Russen habe bereits 2014 begonnen. Und zwar nicht nur virtuell, sondern auch in der analogen Welt. Die Klageschrift benennt dreizehn Personen. Drei seien als Agenten durch Nevada, Kalifornien, New Mexiko, Colorado, Illinois, Michigan, Louisiana, Texas and New York gereist, um Informationen zur Beeinflussung der Wahlen zu sammeln.

Dreh- und Angelpunkt sind die Aktivitäten der sogenannten "Internet Research Agency" (IRA) im russischen St. Petersburg. Diese hat laut Klageschrift monatlich mit mindestens 1,25 Millionen US-Dollar die Propaganda-Kampagne finanziert. Spezialisten der IRA kauften in den USA Rechner, auf denen sie ein sogenanntes "Virtual Privat Network" betrieben. Damit erzeugten sie den Eindruck, legitime US-Personen zu sein, die sich aus den USA heraus politisch engagierten.

Tatsächlich agierten mehr als 250 gut bezahlte "Trolle" im Schichtbetrieb rund um die Uhr aus der schicken Zentrale in der Sawushkina-Straße von Sankt Petersburg. Sie schufen dort virtuelle Personen, die sie mit gestohlenen Identitäten wie politisch aktive US-Bürger aussehen ließen.

Muellers Team fand heraus, dass eine bestens ausgestattete Organisation mit Grafikabteilung, Datenanalyse und ein Team zur Optimierung von Suchmaschinenanfragen gab. Inklusive einer "Facebook"-Abteilung, die besonders aktiv war, "Fake News" in Umlauf zu bringen, Werbung zu schalten oder Unterstützung für Trump zu organisieren.

Die Anklage lässt keinen Zweifel, welches Ziel die russische Kampagne verfolgte. Zu Beginn sei es darum gegangen, gezielt "Zwietracht im politischen System der USA zu säen". Zum Beispiel durch das Schüren ethnischer oder religiöser Konflikte.

Spätestens seit Februar 2016, als sich bei den Vorwahlen ein Trend abzeichnete, kam aus Moskau der Auftrag, "jede Gelegenheit zu nutzen, Hillary und den Rest (mit Ausnahme Sanders und Trump, die wir unterstützen) zu kritisieren". Als Beispiele führt die Anklage Botschaften wie "Hillary ist ein Satan" oder "HillaryForPrison" an, die von Personen mit falschen Identitäten oder automatisierten "Bots" in Umlauf gebracht wurden.

Die Agitatoren stachelten Anhänger Trumps in der wirklichen Welt dazu auf, einen Gefängnis-Käfig für Hillary Clinton zu bauen. Und zahlten dafür per Banküberweisung. Oder sie organisierten "Anti-Hillary"- oder "Pro-Trump"-Demonstrationen, bei denen die Initiatoren nicht auftauchten.

Eine Schlüsselrolle soll der Angeklagte Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin als Finanzier hinter der "Internet Research Agency" gespielt haben. Prigoschin trägt den Spitznamen “Putin’s Koch”, weil der Catering-Unternehmer enge Kontakte zum russischen Präsidenten hat. Und im Ruf steht, ganz besondere (Geheimdienst-)Wünsche Putins zu erledigen.

Seine beiden Unternehmen “Concord Consulting" und "Concord Catering" gehören zu den Institutionen, gegen die Muller eine Anklage erwirkte.

In der Klageschrift werden ohne Namensnennung auch Personen aus dem Umfeld Trumps erwähnt, die "unwissentlich Beteiligte" an der Verschwörung waren. Rosenstein hebt hervor, dass "kein Amerikaner sich wissentlich an diesen illegalen Aktivitäten beteiligt hatte".

"Ich habe lange darauf gewartet und bin sehr erfreut", sagt Clint Watts, der früher beim FBI mit der Abwehr russischer Desinformation-Kampagnen befasst war. "Das sind fantastische Nachrichten".

Der frühere Justiziar des Nationalen Geheimdienstdirektors, Robert S. Litt, nennt die Anklage "ein Dokument, das eine Botschaft aussendet". Der Sonderermittler wolle damit "die Debatte darüber beenden, ob sich die Russen in die Wahlen eingemischt haben".

Diese Tatsache zu etablieren, darin liegt die eigentliche Bedeutung der Anklage der dreizehn Russen, die vermutlich niemals ein amerikanisches Gericht von innen sehen werden.

Mueller setzt aus Sicht der Analysten einen Kontrapunkt zum "Commander-in-Chief", der die Angriffen auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten scheinbar tatenlos hinnimmt. "Endlich verteidigt uns jemand", drückte MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow ihre Gefühl nach der Klageerhebung gegen die Trolle aus, das von vielen Amerikanern geteilt wird. "Jemand nimmt die Sache ernst und tut etwas".

