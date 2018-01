Ankara sucht die Nähe zu Deutschland

BERLIN/ANKARA. Außenminister nennt Kanzlerin Merkel "einzige echte Anführerin in Europa".

So schnell kann es gehen: Noch vor wenigen Monaten haben türkische Spitzenpolitiker ihren deutschen Kollegen "Nazi-Praktiken" vorgeworfen – und Bundestagsabgeordneten wurde der Besuch von Bundeswehrsoldaten auf der Luftwaffenbasis Incirlik verweigert. Ein Abzug der Soldaten war die Folge.

Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer für das arg zerrüttete deutsch-türkische Verhältnis: Ankara sucht plötzlich wieder die Nähe zu Deutschland. Erst am 6. Jänner war der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu beim deutschen Chefdiplomaten Sigmar Gabriel zu Gast. Bei einer gemeinsamen Teestunde in Goslar sagte Cavusoglu: "Ja, es gibt Differenzen. Aber wir sind uns doch einer Meinung und haben den gemeinsamen Willen, dass wir diese Spannungen, diese Differenzen, durch Dialog überwinden können."

Nun legte der türkische Chefdiplomat noch einmal nach: Am Mittwochabend stellte er sich in einem Hotel in Antalya den Fragen zahlreicher deutscher Journalisten und umschmeichelte dabei insbesondere Kanzlerin Angela Merkel: "Ich respektiere Frau Merkel sehr", sagte er da. "In den vergangenen fünf, sechs Jahren ist sie die einzige echte Anführerin in Europa gewesen." Er meinte damit wohlgemerkt jene Frau Merkel, der Ankara kürzlich noch mehrmals "Nazi-Methoden" vorgeworfen hatte.

Zugleich betonte er, dass Staatschef Recep Tayyip Erdogan nach erfolgter Regierungsbildung in Deutschland Kanzlerin Merkel in die Türkei einladen werde. Oder er werde womöglich selbst nach Deutschland reisen. Der größte Streitpunkt in den bilateralen Beziehungen ist allerdings noch nicht ausgeräumt: Denis Yücel, Korrespondent der Zeitung "Welt", ist seit fast einem Jahr ohne Anklage in der Türkei eingesperrt.

Karin Kneissl: „Ich mag die Türkei“

Bahnt sich auch eine Entspannung im österreichisch-türkischen Verhältnis an? Nachdem die neue Außenministerin Karin Kneissl bereits Anfang der Woche eine baldige Türkei-Reise ankündigte, hat sich nun ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu zu den bilateralen Beziehungen geäußert. Kneissl habe ihn zu einem Besuch nach Wien eingeladen und gemeint, dass er dabei „ohne jedes Hindernis“ mit türkischen Landsleuten zusammentreffen könne.

Cavusoglu sagte vor deutschen Journalisten in Antalya, Kneissl habe ihn im Zuge des Telefonates dazu eingeladen, bei seinem Besuch in Wien „etwas zu tun, um das osmanische Erbe im Land zu fördern“. Sie habe zudem versichert: „Herr Minister, ich mag die Türkei, ich mag die Türken.“

