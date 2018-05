Angeblicher Journalistenmord war Spezialoperation der Ukraine

Man darf gar nicht an die Konsequenzen denken!



Ist Babtschenko jetzt sicherer oder gefährdeter?



Warum brauchten der ukrainische Geheimdienst zwei Monate um jetzt die

angebliche Falle zuschnappen zu lassen?



Es wurde ein Attentäter verhaftet - der seinen "Auftrag" nicht ausgeführt hat! Was soll da ein Prozess bringen?



Was sind Agenturen wert, und in der Folge die Lügenmedien TV, Radio und Presse, für die direkt oder mutmaßlich feststand, daß Putin/Rußland die Ermordung in Auftrag gab?



Was machen die Spitzenpolitiker der Welt, die in jedes Mikrophon bissen, um sich über Russland zu empören?



Angenommen, Putin/Russland gäbe wie in besten Stalinzeiten Morde in Auftrag - sie hättens verdammt einfach auf den Fall Babtschenko zu verweisen!



Schon mal über diese Konsequenz nachgedacht?