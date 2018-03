Am 14. März soll die neue Regierung vereidigt werden

Man nennt die Angelegenheit nur "alter Wein in neuen Schläuchen"!



Es war kein Festtag für Europa der 4. März, denn die alte Koalition zwischen der Union und der ROTEN ist zu neuem Leben erweckt worden, erneut mit der fingernägelbeißenden Merkel an der Spitze.



Man hat die Zukunft Deutschlands, die Jugend verloren, welche vehement auf eine Verweigerung zur GrKo drängte und gegen eine solche Konstellation gestimmt hat.



Die alten SPDler haben sich durchgesetzt, sie wollen weiter am Futtertrog mit naschen und deshalb kam für sie keine eine Neuwahl in Frage. Dass sich das al´a long rächen wird, ist abzusehen, denn bei der nächsten Wahl ist die SPD winzig klein, wogegen die AFD gewaltig zulegen wird.