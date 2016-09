Aleppo: 100.000 Kinder im Bombenhagel eingeschlossen

DAMASKUS. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF vergleicht russische und syrische Luftangriffe mit den "Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges".

Dieser Bub in der Stadt Aleppo hat einen Luftangriff der russischen und syrischen Kampfjets nur knapp überlebt. Bild: AFP

Ungeachtet aller internationalen Proteste haben russische und syrische Kampfjets auch gestern wieder den von Rebellen kontrollierten Ostteil der syrischen Großstadt Aleppo bombardiert. Einwohner aus Ost-Aleppo berichteten über eine größere Zahl von Opfern. "Die Angriffe haben am Montag jedes einzelne Viertel im Osten Aleppos getroffen", sagte der Aktivist Bahaa al-Halabi. "Die Situation ist katastrophal."

Auch das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schlug gestern Alarm: Demnach würden sich unter den rund 250.000 eingeschlossenen Menschen im Ostteil von Aleppo 100.000 Kinder befinden. Sie seien in akuter Gefahr.

Die Angriffe auf Aleppo durch Syrien und Russland seien ein "absoluter Tiefpunkt". "Die Intensität und die Rücksichtslosigkeit erinnern an die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs", sagte Rudi Tarneden, Sprecher von UNICEF Deutschland, über die Lage im Ostteil der Stadt.

Auch Frankreichs UNO-Botschafter Francois Delattre kritisierte bei der Sicherheitsratssitzung in der Nacht auf Montag die anhaltenden Bombardements: "In vielerlei Hinsicht ist Aleppo für Syrien das, was Sarajevo für Bosnien war oder was Guernica für den Spanischen Bürgerkrieg war. Dieses Symbol der Zivilisation ist Gegenstand einer Belagerung im Stil des Mittelalters. Meine Damen und Herren, was für ein Rückschritt und ganz ehrlich, was für eine Schande", empörte sich Delattre.

"Das ist Barbarei"

Auch die USA kritisierten Moskau ungewöhnlich heftig: "Was Russland fördert und unterstützt, ist nicht Terrorbekämpfung, es ist Barbarei", sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Samantha Power. Statt nach Frieden zu streben, führten "Russland und Assad" Krieg.

Russland wischt Kritik vom Tisch – und warnt vor einer Belastung der Beziehungen. Zudem könnte die scharfe Wortwahl im Sicherheitsrat die Aussichten für eine Lösung des Syrien-Konflikts eintrüben, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow .

