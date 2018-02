Afghanischer Präsident will Taliban anerkennen

Gerade werden in Afghanistan die

dort stationierten amerik. Soldaten

ausgetauscht!

Kein sehr gutes Zeichen!

Dazu herrschen noch starke Kornkurrenz-

Kämpfe zwischen den verschiedenen

Volksgruppen, zusätzlich zu den

Problemen mit den Taliban!

Da ist der Präsident als Paschtune seiner

Volksgruppe im Wort und färbt fleißig um,

so wie bei uns die zur Zeit blaue Partei!

Auf diese Art und Weise wird dort nicht so

schnell Friede einkehren!

Sogar das Wort Afghan steht in der Kritik!

Kommt es doch aus der Sprache der Paschtuni.

Afghanistan ist immer noch ein Pulverfass.