AfD erstmals vor SPD

BERLIN. Zum Auftakt des SPD-Mitgliederentscheides über eine große Koalition sind die Sozialdemokraten erstmals in einer bundesweiten Umfrage hinter die AfD zurückgefallen.

AfD-Parteichef Alexander Gauland Bild: Reuters

Das ergab der neue Insa-Meinungstrend für die „Bild“-Zeitung. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD demnach auf 15,5 Prozent. Das ist ein Punkt weniger als in der Vorwoche und der schlechteste Wert für die Partei überhaupt in der Umfrage, die seit 2012 erhoben wird. Die AfD hingegen gewinnt einen Punkt hinzu und liegt jetzt bei 16 Prozent. Damit wäre sie zweitstärkste Kraft.

Die Union verbessert sich der Erhebung zufolge in dieser Woche um 2,5 Punkte auf 32 Prozent. Damit sind CDU und CSU mehr als doppelt so stark wie die SPD. „Die Union ist derzeit die einzige Volkspartei. Die Erneuerungszusage scheint zu wirken“, zitiert die „Bild“-Zeitung Insa-Chef Hermann Binkert.

Die Grünen verharren demnach bei 13 Prozent. Die Linke verliert einen halben Punkt und liegt jetzt bei elf Prozent. Auch die FDP sinkt in der Wählergunst: Sie kommt in dieser Woche auf neun Prozent (minus 1,5 Punkte).

Union und SPD würden der Umfrage zufolge im Bundestag mit zusammen 47,5 Prozent nicht mehr über eine parlamentarische Mehrheit verfügen. Möglich wäre dagegen weiterhin ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP mit zusammen 54 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema