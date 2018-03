71,6 Prozent der Schweizer gegen Abschaffung der Rundfunkgebühren

wenn die Rechten alleine den ORF beherrschen würden, dann wäre auch der verhältnismäßig geringe Beitrag genug, um die einfach gestrickten in Reih und Glied aufmarschieren zu lassen. Gestern in Oberösterreich hat man einen Vorgeschmack bekommen, welche Nähe zum Extremismus da einige Führungskräfte in der FPÖ haben und welches Risiko gerade die Schlagenden für unsere Demokratie bedeuten würden mit ihrem Schuldzuweisungswahn.



Die wollen doch nur einfach gestrickte Sklaven, damit sie immer für die Bildungsfernen oder Unzufriedenen da sein können und dazu genügt es, wenn es da und dort Gratisbier gibt.



Eigentlich bin ich froh, das ich so viel Blödheit von den extrem Rechten im ORF hinterfragt dargestellt bekomme.



Es geht nichts über ein menschliches Miteinander in der politischen Mitte. Das schafft Frieden und Wohlstand für Alle.