4000 Mitgliedsanträge seit Sonntag: "Das ist eine extreme Eintrittswelle"

BERLIN. Die deutschen Sozialdemokraten freuen sich seit dem Parteitag über wachsenden Zuspruch.

Der SPD-Parteitag in Bonn votierte für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, die Parteijugend lehnt eine neuerliche "GroKo" kategorisch ab Bild: APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN

Die Jusos, die Jugendorganisation der deutschen Sozialdemokraten, rufen zum massenweisen Eintritt in die SPD auf, um so den bevorstehenden Mitgliederentscheid über eine Neuauflage der Großen Koalition ("GroKo") zu gewinnen. Die Jusos sind kategorisch gegen eine Zusammenarbeit mit den Unionsparteien CDU und CSU, der SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Bonn hat sich jedoch mit 56,4 Prozent für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen.

Der Aufforderung der Jusos sind bereits tausende Deutsche gefolgt: Die SPD-Landesverbände berichten von bis zu 4000 Mitgliedsanträgen seit Sonntag. "Das ist eine extreme Eintrittswelle", teilte etwa die SPD in der Hauptstadt Berlin mit. Zum Vergleich: Insgesamt haben die Sozialdemokraten 440.000 Parteimitglieder.

Wer die Aufnahme beantragt, ist aber noch nicht automatisch Mitglied. Über die Anträge müssen nämlich noch die jeweiligen Ortsverbände binnen einer Frist von vier Wochen entscheiden. Und die SPD-Parteiführung legt fest, bis zu welchem Tag man eingetreten sein muss, um mitstimmen zu dürfen.

Über die Motive wird gerätselt

Über diesen Stichtag will der SPD-Bundesvorstand am Montag diskutieren. Die Signale aus dem Willy-Brandt-Haus, der SPD-Bundesparteizentrale in Berlin, lauten: Man habe keine Angst vor der Juso-Kampagne, der Stichtag soll möglichst weit hinten liegen. Man wolle niemanden ausschließen, für den der Mitgliederentscheid Anlass ist, in die SPD zu kommen.

Über die Motive der Neo-Genossen wird in der SPD gerätselt: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es vor allem GroKo-Gegner sind. "Gegner lassen sich einfach grundsätzlich eher locken und mobilisieren als Befürworter", sagte der deutsche Politikwissenschafter Ulrich von Alemann "Focus Online". Bei jungen Menschen sei zudem der Widerstand gegen eine "GroKo" ausgeprägter als bei älteren. Dies wirke sich zusätzlich positiv für die Juso-Kampagne aus, so der Politologe.

"Lebendige, faire Debatte"

Remmer Hein, SPD-Landesgeschäftsführer in Niedersachsen, warnt davor, die Eintrittswelle alleine als Erfolg der Jusos zu sehen: "Wir wissen nicht, warum die einzelnen Menschen eingetreten sind. Was wir wissen ist, dass es sich nicht nur um junge Leute handelt. Es sind Menschen jeden Alters." Die könnten auch eingetreten sein, weil sich die SPD beim Parteitag als Partei präsentiert habe, die in der Lage sei, "lebendige und faire Debatten" zu führen.

"Ein Zehner gegen die GroKo"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht die Kampagne der Jusos kritisch: "Ich freue mich über jeden, der in die SPD eintritt. Aber ich verstehe nicht, wenn man in die SPD kommt für einen kurzen Zeitraum, um vielleicht eine Große Koalition zu verhindern. Das ist nicht mein Verständnis von Mitgliedschaft in der SPD."

Provoziert hat vor allem Nordrhein-Westfalens Jusos-Landeschef Frederick Cordes, der sagte: "Einen Zehner gegen die GroKo." Nach dem Motto: Tretet in die SPD ein, zahlt zwei Monate lang den Mindestbeitrag von fünf Euro – dann könnt ihr gegen die Große Koalition stimmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema