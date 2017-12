200 Festnahmen bei Protesten in Teheran

TEHERAN. Bei Protesten in Teheran sind am Samstag rund 200 Menschen festgenommen worden.

Das meldete die Nachrichtenagentur ILNA unter Berufung auf den Vize-Gouverneur der iranischen Hauptstadt, Ali Asghar Naserbakht, am Sonntag. Bisher war von Dutzenden Festnahmen die Rede gewesen. Zudem wurden bei Demonstrationen in mehreren Städten zwei Menschen getötet.

Unter den am Samstag Festgenommenen seien "40 Anführer illegaler Versammlungen", das meldete die Nachrichtenagentur ILNA unter Berufung auf den Vize-Gouverneur der iranischen Hauptstadt, Ali Asghar Naserbakht, am Sonntag. Die Gefassten seien der Justiz übergeben worden. Mehrere festgenommene Studenten seien hingegen wieder freigekommen, wurde der Vize-Gouverneur weiter zitiert.

Bisher war von dutzenden Festnahmen landesweit die Rede gewesen. Zudem wurden bei Demonstrationen in mehreren Städten zwei Menschen getötet.

Video: Der Protest gegen die Wirtschaftskrise im Iran entwickelt sich immer mehr zu einem Protest gegen die geistliche Führung. Es gab bereits erste Todesopfer, die iranische Regierung plant eine Krisensitzung.

Konservativen Medien zufolge wurde am Samstagabend ein Bürgermeisteramt in Teheran und ein Polizeiauto angegriffen, Demonstranten attackierten demnach auch Banken und kommunale Gebäude in anderen Teilen des Landes. An der Teheraner Universität demonstrierten am Samstag dutzende Studenten gegen die Staatsführung. Sie wurden jedoch von Hunderten regierungstreuen Gegendemonstranten vertrieben. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Massive Proteste erschüttern seit Donnerstag den Iran. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen, inzwischen aber auch gegen die Führung des Landes.

Video: Bei den Protesten im Iran gibt es jetzt auch erste Todesopfer. In Dorud im Westen des Landes sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die genauen Umstände sind unklar.

