Privatkonkurs: Entschuldung für Private wird deutlich einfacher

WIEN. Schuldnerberater begrüßen die Novelle zum Privatinsolvenzrecht, Gläubigerschutzverbände sehen die Reform skeptisch.

Eine Entschuldung dauert künftig drei und nicht mehr sieben Jahre Bild: APA/dpa/Alexander Heinl

Die Novelle zum Privatkonkursrecht soll laut Schuldnerberatern in den nächsten Tagen in Begutachtung gehen. Während sich die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungsstellen asb über die vorgesehenen Änderung freut, bleiben die Gläubigerschützer skeptisch.

Künftig soll die Entschuldung nach drei statt bisher sieben Jahren möglich sein und die Mindestquote bei der Rückzahlung fallen. "Das sind ganz wesentliche Verbesserungen im Privatkonkurs", wird asb-Geschäftsführer Clemens Mitterlehner in einer Aussendung zitiert. Künftig könnten Menschen einen Neustart machen, die bisher davon ausgeschlossen gewesen waren: "Gescheiterte Selbstständige mit sehr hohen Schulden und Menschen mit sehr niedrigen Einkommen."

"Die Freude hält sich in Grenzen, aber die Änderungen sind wohl durch, da kann man nichts machen", sagt Gerhard Weinhofer von der Creditreform. Es gebe künftig keine Gleichbehandlung mehr zwischen Gläubiger und Schuldner, so Weinhofer. Die Angemessenheit, was einem Schuldner zumutbar und für einen Gläubiger als Verlust verkraftbar sei, werde ausgehebelt.

Weiter harte Bedingungen

Aus Sicht Mitterlehners sind die Befürchtungen der Gläubigerschutzverbände nicht berechtigt. "Der Wegfall der Mindestquote bedeutet nicht, dass Schuldner plötzlich nichts mehr zahlen müssen." Zahlungsunfähigkeit, nicht Zahlungsunwilligkeit, bleibe Voraussetzung für die Konkurseröffnung. "Weiterhin wird das Vermögen der Schuldner verkauft und das Einkommen wird auf das Existenzminimum reduziert." Jetzt könnten aber auch Menschen in Privatkonkurs gehen, die bis jetzt zu wenig besitzen, um auf die bisherige Mindestquote von de jure zehn Prozent zu kommen. Laut Mitterlehner ist die Reform "eine lupenreine Maßnahme der Armutsbekämpfung".

Eine Frage bleibt, wie die Banken auf diese Reform reagieren werden. Laut Gläubigerschutzverbänden könnten Kredite um einen viertel Prozentpunkt teurer werden. Die Banken selbst halten sich bedeckt. Es könnte aber gerade für Einzelunternehmer und persönlich haftende Gesellschafter schwieriger werden, einen Kredit zu bekommen.

Die Bundesregierung hatte in ihrem neuen Arbeitspapier Ende Jänner auch Erleichterungen für den Privatkonkurs vorgestellt. Die SPÖ wollte die Mindestquote schon lange streichen. Sie sprach von einem "volkswirtschaftlichen Unsinn". Die Wirtschaftskammer hat sich bisher dagegen ausgesprochen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema