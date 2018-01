Viktor Orbán: Der umstrittene Staatsgast

Ungarns Regierungschef nutzte seinen Wien-Besuch als Wahlauftritt für das heimische Publikum.

Viktor Orbán Bild: AFP

Seine Kritiker nennen ihn Viktator, seine Anhänger feiern ihn als Retter der Nation. Viktor Orbán selbst versteht es, sich als Populist in Szene zu setzen: Auch beim gestrigen Wien-Besuch zeigte sich der ungarische Regierungschef volksnah. Orbán kam mit dem Zug und stärkte sich vor dem Treffen mit Kanzler Sebastian Kurz noch rasch bei einem Wiener Würstelstand. Der 54-jährige Chef der nationalpopulistischen Fidesz-Partei will schließlich am 8. April wiedergewählt werden. Sein Staatsbesuch in Österreich war zu einem Gutteil auch als Wahlauftritt für das heimische Publikum inszeniert.

Dabei gilt Orbáns Wiederwahl als so gut wie sicher. Denn ernsthafte Gegner hat der aus Székesfehérvár stammende Oxford-Jurist nicht (mehr). Orbán, der bereits seit 2010 Regierungschef ist, hat sein Land völlig umgekrempelt und sich in den letzten Jahren die Staatsmacht mit mehr als 800 Gesetzesänderungen Schritt für Schritt auf den Leib geschrieben. Von allen 28 EU-Regierungschefs hält Viktor Orbán nunmehr die größte Macht in Händen.

Orbán hat die sogenannte "illiberale Demokratie" ausgerufen. Er hat Kontrollinstanzen wie Verfassungsgericht, Opposition und unabhängige Medien weitgehend unwirksam gemacht. Er hat die EU zum Feindbild erklärt und weigert sich vehement, die EU-Quoten bei der Flüchtlingsverteilung zu akzeptieren. "Ungarn ist nicht ein von islamischen, sondern von christlichen Werten bestimmtes Land", verteidigt er sich gegen die wachsende internationale Kritik. So sehr er die "Diktatur aus Brüssel" ablehnt – mit den finanziellen EU-Förderungen hat Orbán aber keine Probleme.

Dabei war der Vater von fünf Kindern früher einmal ganz anders: Der frühere Fußball-Halbprofi war einst ein liberaler Rebell, der in den 80er-Jahren gegen die Kommunisten wetterte und in einer flammenden Rede den Abzug der sowjetischen Truppen aus Ungarn und freie Wahlen einforderte. Orbán ist der beste Beweis dafür, wie sehr Macht verändert.

