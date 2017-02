Stefan Reiter: Der Abschied des "Mister Ried"

Ab heute ist Stefan Reiter als Manager des Fußball-Bundesligisten SV Guntamatic Ried Geschichte.

Stefan Reiter beendet heute seine Tätigkeit als Manager der SV Guntamatic Ried. Bild: Scharinger

Eine Abwahl durch das sechsköpfige Präsidium setzt einen Schlussstrich unter die mehr als 20-jährige Tätigkeit des 56-Jährigen, ohne den der Innviertler Traditionsklub heute schon längst einige Klassen tiefer spielen würde.

Wie lange er wirklich beim Verein war, weiß niemand mehr so genau. Irgendwann zwischen 1993 und 1994 wurde Reiter als Teilzeit-Manager in der zweiten Liga eingestellt. Dass der gelernte Kellner, der auch eine Ausbildung zum Bürokaufmann abgelegt hat, seinen Job in der Logistik eines Möbel-Auslieferungslagers in Ried aufgeben würde, war damals noch undenkbar. Das änderte sich schlagartig mit Rieds Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1995. Bereits einmal wurde Reiter in Ried verabschiedet. Im Jahr 2000 war er insgeheim auch froh, den prophezeiten Absturz der SV Ried nicht mittragen zu müssen. Einen Abstieg und einen "stillen Ausgleich" wirtschaftlicher Natur später war er 2004 beim Wiederaufbau der SV Ried zurück an Bord.

Bei den Gesprächen an Rieder Stammtischen stand die Abkürzung "SVR" schon lange nicht mehr nur für "SV Ried", sondern auch für "SV Reiter". Solche Bezeichnungen schlagen dann in Neid um, wenn die großen Erfolge vergangener Jahre ausbleiben. Die größte Veränderung liegt freilich darin, dass viele kleine österreichische Teams das Rieder Modell kopiert haben, selbst aber über mehr Geld verfügen. Diese Problematik wird auch dem Nachfolger des gebürtigen Senftenbachers nicht erspart bleiben. Der Rieder Ex-Manager (verheiratet, eine Tochter) wird dem Fußball sicher in einer anderen Funktion erhalten bleiben. In der Fußball-Bundesliga war er zuletzt als Aufsichtsrat maßgeblich an der aktuellen Liga-Reform beteiligt, die für Ried dank der hervorragenden Infrastruktur des Klubs eine Art Lebensversicherung darstellt. Außerdem ist Reiter in Rest-Österreich anerkannter als im eigenen Präsidium.

