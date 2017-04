Pulitzer-Preis für Trump-Kritiker

Öffentlich hat sich Donald Trump nicht geäußert, innerlich dürfte er vor Wut in den Rumpelstilzchen-Modus verfallen sein. Der Pulitzer-Preis für die "Washington Post" war ein persönlicher Affront für den US-Präsidenten.

Jeff Bezos stichelt in seiner „Washington Post“ gegen Trump und freut sich über einen Pulitzer-Preis. Bild: Reuters

Nicht nur weil die Zeitung für die Enthüllung eines Videos, in dem sich Trump mit sexuellen Übergriffen gegen Frauen rühmte, ausgezeichnet wurde, sondern auch, weil hinter der "Post" Jeff Bezos steht. Bezos ist Herausgeber der Qualitätszeitung, Gründer von "Amazon", drittreichster Mann der Welt – und einer der prononciertesten Kritiker des verhaltens-originellen Anführers der freien Welt.

250 Millionen Dollar bezahlte der am 12. Januar 1964 in New Mexico geborene Unternehmer im Oktober 2013 für die kriselnde Washingtoner Traditionszeitung. "Wir werden ein großes Experiment starten: Wie kann man Nachrichten im digitalen Zeitalter verbreiten? Niemand weiß es, ich schon gar nicht. Wir wollen es herausfinden", ließ der Princeton-Absolvent damals verlauten. Vier Jahre später ist klar: Das Experiment ist geglückt! 150 Journalisten hat Bezos neu eingestellt, die Anzahl der Techniker auf 200 verdreifacht. Getreu dem "Amazon"-Motto "Get Big Fast" fährt die "Post" eine aggressive Expansion-Schiene, vor allem im Online-Bereich. Das Mittel: aufwändig recherchierte, hochqualitative Berichte, die mittels eigens im Haus programmierter Apps und Tools verbreitet werden. Kosten? Egal, wenn der Chef über ein Privatvermögen von 75,3 Milliarden US-Dollar verfügt. Aggressiv ist aber nicht nur die Geschäftsstrategie, sondern auch die politische Berichterstattung des 1877 gegründeten Blatts.

Donald Trump schloss entnervt den zuständigen Redakteur von seiner Wahlkampftour aus, und warf Bezos per Twitter vor, die "Post" zu benutzen, um sich Einfluss zu kaufen und die Steuern für "Amazon" niedrig zu halten. Bezos konterte, er werde Trump gerne einen Platz in "Blue Origin" reservieren. Das ist jene Weltraum-Rakete, die der glühende "Star Trek"-Fan entwickeln lässt. Bezos süffisanter Hashtag: #sendDonaldtospace".

