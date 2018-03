Peter Kaiser: Der Anti-Haider

Mit Peter Kaiser hat am Sonntag ein Mann seinen Wahltriumph gefeiert, der seit 2013 im Klagenfurter Landhaus das krasse Gegenbild zu Jörg Haiders Interpretation vom schräg-schillernden Kärntner Landeshauptmann gezeichnet hat.

Peter Kaiser hat sich als stiller Sanierer bei den Kärntnern einen Namen gemacht. Bild: APA

Der 59-Jährige war nie ein Polterer, schon gar kein Demagoge. Er verweigerte konsequent den braunen Kärntner Anzug, schon gar nicht passte der gebürtige Klagenfurter in die Rollen-Klischees der Wörthersee-Schickeria. Fad und unnahbar sei der Landeshauptmann, war deshalb im Wahlkampf oft von der politischen Konkurrenz zu hören. Dass Peter Kaiser heute als Wahlsieger und in der Sozialdemokratie schon länger als über sein kleines Bundesland hinausreichender Machtfaktor da steht, dürfte gerade an seinen stillen Eigenschaften als Krisenmanager liegen.

Dass in schwierigen Lebensumständen vor allem Hartnäckigkeit gefragt ist, musste schon der elfjährige Peter erfahren. Nach dem frühen Krebstod des Vaters hatte er sich um Bruder und Nichte zu kümmern, während die Mutter die Familie als Reinigungskraft über die Runden brachte. Kaiser sah sich als ein Profiteur von Bruno Kreiskys Bildungspolitik und stieg nach der Matura 1977 als Vertragsbediensteter in den Landesdienst ein. Später promovierte Kaiser in Soziologie.

Die erste große Bewährungsprobe in der Politik hatte Kaiser 2010 als neuer SP-Vorsitzender mit der Wiedervereinigung der völlig zerstrittenen Partei zu bestehen. Nach dem Wahlsieg 2013 musste Kaiser die Sanierung des fast bankrotten Landes als Folge des Hypo-Skandals in Angriff nehmen. Er schmiedete das Unikum einer rot-schwarz-grünen Allianz, die neben der Bewältigung des Banken-Debakels die Abschaffung des Proporz-Systems zu Buche stehen hat. Mit fast 48 Prozent haben die Kärntner Wähler dem leidenschaftlichen Marathonläufer seinen bisher größten Erfolg beschert und gezeigt, dass man als stiller Kaiser auch die Rekorde des lauten Haider (2004: 42,5 Prozent) überfügeln kann.

