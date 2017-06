Mister Uber untendurch

Respektlos, sexistisch und aggressiv. So soll der Führungsstil von Travis Kalanick, dem Chef und Co-Gründer des Fahrdienstvermittlers Uber, sein.

Uber-Gründer Travis Kalanick zählt laut Time zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Bild: Reuters

Die Vorwürfe von Mitarbeitern ihm und seiner Führungsriege gegenüber stürzten den weltgrößten Taxi-Dienst und einen der bekanntesten Vertreter der Sharing Economy in eine ernste Krise. Eine persönliche Krise dürfte der Silicon-Valley-Superstar auch gerade durchleben: Seine Mutter kam bei einem Bootsunfall ums Leben, sein Vater wurde verletzt.

Kalanicks engster Führungskreis musste bereits wegen dieser Vorwürfe abtreten. Ein Video, in dem Kalanick in schroffem Ton mit einem Fahrer streitet, brachte ihn weiter unter Druck. Als Reaktion auf die Kritik daran versprach er, sich zu bessern und "erwachsen" zu werden, was wenig gefruchtet und den Betroffenen offenbar nicht gereicht hat. Insider berichten, dass ihm eine Zwangspause verordnet werden könnte, damit das Unternehmen wieder aus den Negativ-Schlagzeilen herausfindet.

Der 40-jährige Single Kalanick ist bekannt für seinen ruppigen Ton, seine derben E-Mails und eben seinen aggressiven Führungsstil. Laut New York Times stachelte das Management die Mitarbeiter zu einem gnadenlosen Konkurrenzkampf an, die Zeitung beschreibt die Unternehmenskultur als "hemmungslos". Da bekanntlich der Fisch am Kopf zu stinken beginnt, liegt es aus Sicht der Investoren auf der Hand, auch den Firmengründer – trotz seiner unbestrittenen Erfolge – zumindest für eine Zeit lang aus der ersten Reihe abzuziehen.

Dass ein abgeschlossenes Studium nicht die Voraussetzung für Erfolg ist, hat der einstige Student der Computerwissenschaften jedenfalls eindrucksvoll bewiesen. In seinen 20ern gründete er stattdessen Unternehmen, 2009 eben Uber, das heute auf 70 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Kalanick selbst wird vom Forbes-Magazin mit einem Vermögen von 6,3 Milliarden US-Dollar auf Platz 188 der reichsten Menschen der Welt geführt.

