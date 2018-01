Mateusz Morawiecki: Das neue Gesicht Polens

Der Zeitpunkt war kein Zufall: Wenige Stunden vor seinem Antrittsbesuch in Brüssel entließ Mateusz Morawiecki neun wichtige Minister. Polens neuer Regierungschef zeigte damit, dass er es ernst meint und das angeschlagene Image seines Landes verbessern will.

Der neue Regierungschef soll das Image Polens verbessern und die Wogen in der EU glätten. Bild: Reuters

Der 49-jährige Ex-Finanzminister weiß, dass viel auf dem Spiel steht. Die EU hat ein Verfahren gegen Polen eingeleitet. Im schlimmsten Fall muss das wegen seiner nationalistischen Politik in die Kritik geratene Land mit der Kürzung der milliardenschweren Fördergelder aus der EU rechnen. Mit 7,1 Milliarden Euro war Polen immerhin der größte Nettoempfänger von EU-Geldern.

Morawiecki bringt alle Voraussetzungen mit, um die Wogen in der EU wieder zu glätten: Der weltgewandte Politiker hat sich neben seiner Wirtschaftsausbildung auf Europa spezialisiert. Er praktizierte bei der Deutschen Bundesbank und studierte in Hamburg Europäische Integration. Auch ist er Co-Autor eines polnischen Handbuches zum Europarecht. Ab 2010 gehörte er zum Beraterstab des früheren Premiers und jetzigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Ausländische Investoren in Polen beschrieben ihn stets als den "besseren Teil" der Regierung.

Denn Mateusz Morawiecki ist nicht der Typ Parteisoldat, der sich langsam nach oben gearbeitet hat. Erst 2016 ist er in die Regierungspartei PiS eingetreten und daher nicht in die üblichen alten Seilschaften verwickelt. Auch der Umstand, dass er als ehemaliger Bankenchef Millionen verdiente, passt nicht so recht zu einer Regierung, die sich gerne als Kämpfer für den kleinen Mann inszeniert. Als Finanz- und Wirtschaftsminister kämpfte er gegen den "Blutsaugerkapitalismus", versuchte aber gleichzeitig, Investoren anzulocken.

Doch auch Morawieckis Einfluss als Regierungschef ist begrenzt: Denn PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski zieht in Polen noch immer im Hintergrund sämtliche Fäden der Macht. Und dieser wird Morawiecki nur so lange an der Macht dulden, solange er ihm nützlich ist.

