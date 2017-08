Marcel Haraszti: Mister Billa und Merkur

Marcel Haraszti führt Rewe in Österreich und damit Billa, Merkur, Adeg und Bipa.

Marcel Haraszti Bild: Andreas Koehler

"Ich bin wiedergekommen, um zu bleiben", sagt Marcel Haraszti. In zwei Wochen wird der Manager 42 Jahre alt. Seit 1. Juni ist er im Vorstand der Rewe International AG in Wiener Neudorf verantwortlich für das Österreich-Geschäft des Konzerns: also Merkur, Billa, Bipa und Adeg und damit für 42.000 Mitarbeiter. Sukzessive übernimmt er von Vorstandschef Frank Hensel bis April 2018 weitere Agenden. Damit ist Haraszti einer der einflussreichsten Handelsmanager des Landes.

Es ist tatsächlich eine Heimkehr nach 15 Jahren in unterschiedlichen Stationen, obwohl Harasztis Wurzeln eigentlich in Ungarn zu finden sind. 1956 flüchteten seine Eltern vor den Kommunisten nach Wien. Haraszti wurde hier geboren, machte seine Ausbildung und begann als Trainee und Vorstandsassistent bei Billa.

Es war der Beginn einer steilen internationalen Karriere, zu der er auch weitere junge handelsaffine Mitarbeiter motivieren möchte. "Nirgendwo kann man so früh Verantwortung übernehmen wie im Handel, insbesondere in der Rewe-Gruppe."

Mit nicht einmal 30 Jahren wechselte er 2004 in die Geschäftsleitung von Billa Ukraine und wurde 2007 Vorstandschef in Rumänien, ehe er diesen Posten bei IKI in Litauen und Lettland antrat, dem zweitgrößten Handelskonzern im Baltikum. Dort lernte er auch seine Frau kennen, mit der er zwei Kinder (drei und fünf Jahre alt) hat und "mit der ich jetzt Österreich wieder neu entdecke".

2012 wechselte er an die Spitze von Rewe Süd, eine Region, die in etwa der Dimension Österreichs entspricht. Vergangenen Oktober übernahm er interimistisch die Geschäftsführung von Bipa und begann mit der Neuausrichtung.

Haraszti ist ein Frühaufsteher und bezeichnet sich als passionierten Passivsportler. "Ich bin meist gut ausgerüstet, komme aber selten dazu, die Ausrüstung auch einzusetzen", sagt er. Gearbeitet wird offenbar auch außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten.

