Janet Yellen: Diese Frau bewegt die Märkte

Wenn sie ihre Stimme erhebt, halten die Börsen still: Janet Yellen sitzt als Präsidentin der US-Notenbank Fed an einer der wichtigsten Schaltstellen der Weltwirtschaft.

Die 70-jährige Ökonomin Janet Yellen ist seit 2014 Präsidentin der US-Notenbank Fed. Bild: AFP

Jedes ihrer Worte wird von den Märkten auf die Waagschale gelegt. So war es auch am Mittwochabend, als Yellen bekanntgab, dass die Fed den US-Leitzinssatz erhöht und nächsten Jahr weitere Schritte plant.

Die Ökonomin gilt als uneitel und konsensorientiert. Sie agiert lieber hinter den Kulissen, ihre messerscharfen Analysen werden geschätzt. Damit ist die Demokratin eher das Gegenteil des Republikaners Donald Trump, dem künftigen US-Präsidenten. Er hat sie im Wahlkampf attackiert und angekündigt, dass er sie loswerden will. Yellen war von Präsident Barack Obama im Februar 2014 zur Fed-Chefin installiert worden. Die 70-Jährige lässt sich aber nicht einschüchtern. "Ich werde dem künftigen Präsidenten keine Ratschläge erteilen, wie er sich verhalten soll, und ich habe vor, meine vierjährige Funktionsperiode zu erfüllen. Ich glaube stark an die Unabhängigkeit der Notenbank."

Dass sie Rückgrat und Ausdauer besitzt, hat die erste Frau an der Spitze der Fed in ihrer Karriere schon öfter bewiesen. Mitte der 1970er-Jahre hat die in New York als Arzt-Tochter geborene Yellen in die amerikanische Notenbank hineingeschnuppert. Es folgten mehrere Tätigkeiten an Hochschulen, unter anderem als Professorin an der kalifornischen Elite-Uni Berkeley. Verheiratet ist die Mutter eines Sohnes mit dem Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof. In den 1990er-Jahren war Yellen Wirtschaftsberaterin von Präsident Bill Clinton, bevor sie zur Fed zurückkehrte. Heute ist die Arbeitsmarktexpertin laut "Forbes"-Rangliste eine von drei Frauen unter den 20 mächtigsten Menschen der Welt: Sie belegt Platz sechs. In ihrer geldpolitischen Linie gilt Yellen als "Taube". So werden Notenbanker genannt, die höhere Inflation durchaus in Kauf nehmen, wenn dafür Arbeitslosigkeit reduziert wird.

