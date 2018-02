Günther Platter: Der neue "Walli"

In Tirol gab es bisher nur einen Landeshauptmann, der seine Heimat wie kein anderer geprägt hatte: Eduard Wallnöfer regierte 24 Jahre in Innsbruck. Günther Platter nimmt mit zehn Jahren Amtszeit Platz zwei ein.

Hatte er bei der letzten Landtagswahl mit 39,35 Prozent noch das bisher schlechteste Tiroler VP-Ergebnis erzielt, so stattete ihn die Bevölkerung dieses Mal mit einem Vertrauensbonus aus. Für den 63-Jährigen ist das gestrige Resultat der bisherige Höhepunkt seiner durchaus bunten Karriere.

Im Gefüge der VP-Landeshauptleute ist Platter mittlerweile der Älteste. Dennoch ist er keiner, der wie einst Niederösterreichs Erwin Pröll polternd auf den Tisch haut. Über die Allianz der westlichen VP-Bundesländer hat er es aber verstanden, sich in den letzten Jahren zunehmend Gehör auch auf Bundesebene zu verschaffen. Immer wieder vertritt er von der Partei abweichende Positionen, etwa zur Gesamtschule.

Von der Bundes-VP ließ sich Platter weder Türkis als Parteifarbe noch die FPÖ als nächsten Koalitionspartner verordnen. Im Wahlkampf legte er den Fokus auf Landesthemen wie den Transit. Die Zusammenarbeit mit dem grünen Koalitionspartner verlief bis zuletzt harmonisch.

Wäre es nach Platter gegangen, stünde er schon deutlich länger an der Spitze des Landes. Der gelernte Buchdrucker, der später zum Gendarmen umsattelte, war 1989 Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Zams geworden. 2001 wollte der ÖAABler nach dem Abgang von Wendelin Weingartner Tiroler VP-Obmann werden. Doch unterlag er damals in einer Kampfabstimmung dem vom Bauernbund forcierten Herwig Van Staa.

Platter wechselte nach Wien, wurde 2003 Verteidigungs- und später Innenminister. In seinen bundespolitischen Rollen blieb er eher farblos. Als Van Staa 2008 eine massive Wahlniederlage erlitt, nützte der Vater zweier Söhne seine Chance und kehrte nach Tirol zurück.

