Cynthia Nixon: Von "Sex and the City" in die Politik

"Wir haben Politiker satt, denen es mehr um Schlagzeilen und Macht geht als um uns." Mit diesen Worten gab Cynthia Nixon ihren Wechsel in die Politik bekannt. Die aus der Kult-Serie "Sex and the City" bekannte Schauspielerin will Gouverneurin von New York werden.

Die 51-jährige Schauspielerin will Gouverneurin von New York werden. Bild: afp

Ihre Bekanntheit, die sich die 51-Jährige in ihrer Rolle als selbstbewusste Anwältin Miranda Hobbes erspielt hat, ist die beste Eintrittskarte in das raue Politikgeschäft. Nur 18 Minuten nachdem sie ihre Kandidatur twitterte, war sie schon auf Platz eins der Trending-Themen in New York. Eine Million Mal wurde ihr Video am ersten Abend gesehen.

Ihre politischen Ankündigungen klingen ambitioniert: Sie liebe ihre Heimat New York, aber es müsse sich vieles ändern, sagt die Demokratin. Unter anderem sprach sie dabei das Gesundheitswesen, die hohe Zahl von Gefängnisinsassen und das marode U-Bahn-System in New York an. Und auch, dass viele New Yorker sie zu diesem Schritt ermutigt hätten.

Wenn Nixon über die Probleme der New Yorker Unterschicht redet, dann glaubt man ihr. Die gebürtige New Yorkerin wuchs selbst in bescheidenen Verhältnissen auf, fährt jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln und hat den Brustkrebs besiegt.

Beobachter sind sich sicher: Die Emmy-Gewinnerin wird ihren Wahlkampf medial perfekt inszenieren. Ihre Kandidatur ist jedenfalls von langer Hand geplant: Sogar ihre Ehepartnerin Christine Marinoni, mit der sie einen gemeinsamen Sohn hat, hat ihren gut bezahlten Job in der Regierung von Bürgermeister Bill de Blasio für sie aufgegeben. Unterstützung bekommt Nixon, die aus früheren Beziehungen noch zwei weitere Kinder hat, auch von zahlreichen Schauspielerkollegen.

Doch ihre Chancen, als erste weibliche und erste homosexuelle Gouverneurin von New York Geschichte zu schreiben, sind gering. Amtsinhaber Andrew Cuomo, der bereits zum dritten Mal kandidiert, gilt als Politikprofi mit einem sehr dicken Wahlkampfkonto.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema