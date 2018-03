Chase Carey: Der Lenker der Formel 1

Wenn am Sonntag im australischen Melbourne die Formel 1 in die neue Saison startet, wird einigen Fans ein optischer Reiz fehlen: die Grid Girls.

Chase Carey ist seit Beginn des Vorjahres Vorsitzender der Formula One Group. Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Dan Istitene

Jene hübschen Damen, welche mittels Schildchen die Reihenfolge der Startaufstellung für jedermann sichtbar machten. Die Symbiose aus weiblichen Rundungen und PS-Power gilt in der Auto-Industrie zwar als bewährtes Erfolgsprinzip, hat in der Formel 1 aber ausgedient. "Für viele war das Konzept zwar okay, mehr aber auch nicht. Umso wichtiger wurden die Stimmen, die den Einsatz von Grid Girls für veraltet halten", sagt mit Chase Carey jener Mann, der 2017 im Zuge der Übernahme durch Liberty Media Bernie Ecclestone von der Spitze der Formel 1 verdrängte.

Auch wenn der US-Amerikaner beteuert, dass er persönlich den optischen Aufputz in der Königsklasse des Motorsports gerne beibehalten hätte, ist die Richtung, aus welcher der neue Wind kommt, nicht überraschend. Der 64-Jährige gilt als engster außerfamiliärer Vertrauter des US-amerikanischen Medienmoguls Rupert Murdoch, für den er in den 80er-Jahren die Fox-Senderkette in den Vereinigten Staaten etablierte. Und gerade Fox – der Lieblingssender von US-Präsident Donald Trump – gilt als Musterbeispiel für jene doppelbödige Moral, für welche die USA im europäischen Kulturkreis gerne kritisiert werden. Es scheint, als ob Carey nun die Formel 1 in genau diesen Spagat zwischen Sensationslust und Prüderie sowie politischer Korrektheit und Authentizität zwingt. Dem 64-Jährigen vorzuwerfen, es fehle ihm an sportlichem Enthusiasmus, wäre allerdings falsch. So stehen in seinem Büro gebrauchte Stühle aus dem alten Baseball-Stadion der New York Yankees. Seine größte Stärke liegt im Umgang mit starken Persönlichkeiten. Wegbegleiter sagen, dass er selbst Alphatiere wie Ecclestone "zum Frühstück verspeist". Was sich im ersten Jahr unter Carey geändert hat? "Mehr Transparenz sowie größerer Spielraum für die Teams", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

