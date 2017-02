Carlos Tavares: Ein Rennfahrer will Opel

Der Portugiese Carlos Tavares ist seit 2014 Chef von Peugeot und Citroën.

Carlos Tavares Bild: Reuters

"Push to pass". Diesen Begriff kennen Rennfahrer ganz gut. Es handelt sich um einen Knopf am Armaturenbrett, über den man kurzfristig die Motorleistung erhöhen und überholen kann. "Push to pass" heißt auch das Strategieprogramm, das Carlos Tavares seinem Konzern verpasst hat. Der französische PSA-Konzern mit seinen Marken Peugeot und Citroën befindet sich auch auf der Überholspur und will jetzt Opel übernehmen.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn vor einigen Jahren quälten sich Peugeot und Citroën noch auf dem Pannenstreifen dahin und fuhren Verluste ein. 2014 kam Carlos Tavares und fing an zu sanieren. Heute geht es dem Konzern wesentlich besser. Nicht nur wegen der Sanierungsbemühungen, sondern auch wegen der Unterstützung des französischen Staates, der nun rund 14 Prozent hält und Tavares schalten und walten lässt, und wegen der chinesischen Investoren, die viel Geld in den Konzern gesteckt haben. Letztere sollen auch helfen, den Marktanteil auf dem chinesischen Markt weiter auszubauen. Die Familie Peugeot hat dagegen Einfluss verloren.

Carlos Tavares hat wahrscheinlich wirklich Benzin im Blut. Der Portugiese, der in Paris studiert hat und neben Portugiesisch auch Französisch und Englisch fließend spricht, heuerte als junger Ingenieur bei Renault an, war für den Mégane verantwortlich und arbeitete sich bis zum Stellvertreter von Charles Ghosn hinauf. Bis 2013 war bei Renault tätig. Als junger Mann war Tavares Rennfahrer und nahm unter anderem an der Rallye Monte Carlo teil. Der 58-jährige Vater von drei Kindern ist außerdem Oldtimer-Fan und hat unter anderem einen Porsche 912 von 1966 in der Garage.

Tavares gilt als bescheidener und besonnener Manager. Er setzt sich Ziele, dann drückt er den Knopf und erhöht die Motorleistung. Jetzt blinkt er und fährt zum Gespräch mit Angela Merkel.

