Andria Zafirakou: Die weltbeste Lehrerin

Die Britin wurde in Dubai zur besten Lehrerin der Welt gekürt.

Wurde zur besten Lehrerin der Welt gekürt: die Britin Andria Zafirakou Bild: AP

Wenn Andria Zafirakou (39) die Kinder der Alperton-Community-Schule im Londoner Bezirk Brent begrüßt, tut sie das in vielen Sprachen. Werden doch an ihrer Schule deren 35 gesprochen. Und in den meisten davon hat sie sich Grundkenntnisse angeeignet, um mit ihren Schülern und deren Eltern kommunizieren zu können. Dies ist aber nur einer von vielen Gründen, warum die Britin in Dubai zur besten Lehrerin der Welt gekürt wurde. Durchgesetzt hat sie sich gegen 30.000 Mitbewerber.

"Es ist egal, wenn du kein Englisch kannst", sagt die in London geborene Tochter einer Zypriotin und eines Griechen. "Wir sind in der Lage, den Schülern Fähigkeiten zu vermitteln und ihr Selbstbewusstsein zu fördern." Und so versucht sie, mit den ihr Anvertrauten etwa in Hindi, Gujarati und Tamil zu kommunizieren. Falls nötig, absolviert sie auch Hausbesuche und versucht so, eine bessere Integration und bessere schulische Leistungen der Kinder zu erreichen. Auch Änderungen beim Lehrstoff setzte Zafirakou durch, um diesen an den Alltag der Jugendlichen anzupassen.

Die Kunstlehrerin war von ihrem Arbeitgeber für den Preis nominiert worden. Im Antrag nannte die Schule die 39-Jährige eine "phänomenale Lehrerin und Führungskraft", die leidenschaftlich danach strebe, jedem Kind in der Schule "die Welt zu geben", und in diesem Bestreben keine Grenzen hinnehme. Zafirakou sprach bei der Verleihung von einer "wunderbaren Herausforderung" der kulturellen Vielfalt ihrer Schülerschaft, die eine "lebendige Atmosphäre" in der Schule schaffe.

Zu den ersten Gratulanten zählte neben dem Herrscher von Dubai auch die britische Premierministerin Theresa May. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton überreichte ihr die Trophäe. Der Welt-Lehrer-Preis, der seit 2015 verliehen wird, ist mit einer Million Dollar Preisgeld dotiert. Dieses wird ihr nun über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgezahlt – unter einer Bedingung: dass sie mindestens fünf Jahre lang weiter unterrichtet.

