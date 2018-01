Adriano Celentano: Zuckersüßer Dickschädel

Der italienische Sänger und Schauspieler feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag.

Der italienische Sänger und Schauspieler feiert morgen seinen 80. Geburtstag. Bild: ANSA

Das muss ihm erst einer nachmachen. Adriano Celentano wird morgen 80, singt immer noch, und sein aktuelles Album "Le migliori" ("Die Besten") ist das meistverkaufte in Italien – mehr dazu hier. Man kennt und mag ihn wegen seiner rauen Stimme, dem markanten Gebiss, den strähnigen, mittlerweile lichter werdenden Haaren und wegen seines eigentümlich federnden Gangs. Die Italiener nennen ihn deshalb "Il Molleggiato", der Federnde. Mit flapsiger Wortwahl und dem Talent zur Selbstdarstellung machte er Karriere. Seine Frau Claudia Mori, Sängerin, Produzentin und Schauspielerin, nennt ihn gern "einen ziemlichen Dickschädel".

Seit 53 Jahren sind Mori und Celentano verheiratet. "Wir sind das schönste Paar der Welt", sangen die beiden 1967 im Duett. Anscheinend war die Ehe aber nicht immer so schön. Anfang der 1980er Jahre sollen die beiden mehrere Jahre getrennt gelebt haben. Hartnäckig halten sich auch die Gerüchte über eine Affäre zwischen Celentano und Ornella Muti. Mit der heute 62-jährigen Schauspielerin drehte Celentano unter anderem den Film "Gib dem Affen Zucker". Gut 30 Jahre nach der gemeinsamen Arbeit sagte Muti einer italienischen Zeitung: "Ich hatte was mit ihm."

Geboren wurde Celentano 1938 in Mailand in ärmlichen Verhältnissen. Nach fünf Jahren schmiss er die Schule und jobbte unter anderem als Scherenschleifer. Später schlug er sich als Komiker durch, bevor 1959 seine Film- und Leinwandkarriere startete. Er spielte in mehr als 40 Filmen und brachte Dutzende Alben heraus (mehr darüber auf Seite 23). Der Inter-Mailand-Fan redet gern über Umwelt, Tierschutz oder Politik, wobei er manchmal zu sehr in die Predigerrolle verfällt.

Gemeinsam mit Ehefrau Claudia Mori hat Celentano zwei Töchter (Rosita und Rosalinda) und einen Sohn (Giacomo). Die jüngere, Rosalinda (49), heiratete 2013 eine Frau, die Schauspielerin Simona Borioni. Wie hat der Papa reagiert? "Er war fantastisch und schenkt ihr nun noch mehr Liebe", sagte Mori.

