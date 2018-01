"Unser Ziel ist, dass jeder Schüler einmal Mauthausen besucht"

Wenn Erinnerung sein soll und muss, so soll die Geschichte auch so unterrichtet werden wie sie war. Eine fokussierte auf ein gräusliches Ereignis scheint mir zuwenig. Ich selbst habe Mauthausen, Dachau und Ausschwitz besucht und war und bin erschüttert was der Mensch zuwege bringt. Es hat mich dazu gebracht mich damit auseinanderzusetzen.

Wenn ich das alles mit heute vergleiche finde ich keinen grossen Unterschied. Die Palästinenser leben in einem übergrossen Konzentrationslager, der Irak ebenso und andere Staaten(failed). Die Dimensionen haben sich verändert und wir haben einen Gewöhnungseffekt der uns widerstandsfähig oder ignorant macht.

Die tägliche Kriegsberichterstattung hat seine Wirkung.

Im WKI und WKII ging es wie heute um Öl. Zu Hitlers Geburtstag wurde eine Torte in der Form von Baku gemacht und gegessen. Mehr an Symbol braucht es nicht. Dass er ein Kommunistenhasser besser gesagt Bolschewistenhasser war ist bekannt. Das ist heute nicht anders, Antisemitismus eben.