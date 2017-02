SV Guntamatic Ried: Das blanke Chaos

Eigentlich sollte man sich als Journalist freuen, wenn eine Exklusivmeldung zu 100 Prozent aufgeht. Alle haben nach dem Namen des Nachfolgers von SV-Guntamatic-Ried-Manager Stefan Reiter gesucht.

Nur OÖN-Leser haben ihn mit Franz Schiemer sowohl online als auch heute in der Zeitungsausgabe vor allen anderen erfahren. Schiemer hat seinen Vertrag als Co-Trainer beim Zweitligsten Liefering bereits aufgelöst – und wird tatsächlich heute Vormittag in Ried unterschreiben. Falls er nicht doch noch selbst so gescheit ist, und auf dem Weg von Salzburg nach Ried wieder umdreht. Denn er hat offensichtlich keine Ahnung davon, was ihn hier erwartet.

Damit ist die Freude aber auch schon beendet. Denn bereits jetzt kann man eine erste Prognose abgeben: Die bisherigen Proteste und „Shitstorms“ der Ried-Fans gegen das Präsidium mit Roland Daxl, Karl Wagner, Günter Benninger, Karl Weinhäupl, Thomas Gahleitner und Andreas Leithner waren mit 100 prozentiger Sicherheit nur ein Lüfterl gegen jenen Sturm, der jetzt entfacht werden wird. Einen 30-jährigen Quereinsteiger und Sportdirektor-Lehrling, der zuletzt bei Zweitligist Liefering als Co-Trainer auf der Bank gesessen ist, allen Ernstes als besseren Ersatz für Stefan Reiter zu präsentieren, ist nicht nur ein Affront gegenüber Reiters Arbeit – sondern zudem höchst fahrlässig.

Der OÖN-Artikel über die Schiemer-Verhandlungen – am gestrigen späten Nachmittag verfasst - war deshalb noch vorsichtig formuliert und mit einem Fragezeichen versehen, weil es bis zuletzt so unglaublich schien, dass der Deal wirklich durchgezogen wird. Der Druck der vergangenen Tage hätte eigentlich ein Warnsignal sein müssen, zumindest einen Mann zu holen, der auf diesem Gebiet irgendeine Referenz aufzuweisen hat.

Nichts gegen Franz Schiemer – er ist ein Mann aus der Region, äußerst sympathisch und intelligent – aber die Unerfahrenheit des 30-Jährigen wird hier ausgenützt, um ihn in einen Kampf zu schicken, den er gar nicht gewinnen kann. Hier ist keine neue Struktur und schon gar kein Plan zu erkennen – sondern nur noch das blanke Chaos. Mit dieser Entscheidung ist endgültig klar: Der einzige Plan des Präsidiums war es, Reiter um jeden Preis loszuwerden.

1 Kommentar (38) · 08.02.2017 08:57 Uhr von soccerchamp65· 08.02.2017 08:57 Uhr Der Weg geht endlich zurück Richtung 1. Liga. Schade um Hrn. Reiter. Eurer Finanzvorstand.... kein Kommentar. LG aus Linz!!! Antwort schreiben

