Money und Moral

Eva Glawischnig beschädigt die Glaubwürdigkeit der Politik zusätzlich – Ein Kommentar von Christoph Kotanko.

Eva Glawischnig Bild: (APA)

Wenn Peter Pilz zu Eurofighter ginge, Strache zur Caritas, Kickl zu Asyl ohne Grenzen, Kern Sprecher von Kurz würde – das Aufsehen könnte nicht größer sein.

Die ehemalige Grünen-Chefin als "Verantwortungsmanagerin" bei Novomatic – das sei so etwas wie Jungfräulichkeitsbeauftragte im Swingerclub, murrten am Freitag Eva Glawischnigs Parteifreunde.

Andere verwiesen bitterböse darauf, dass beim Roulette die Null grün ist.

Dabei war der Seitenwechsel keine Premiere; auch Alfred Gusenbauer, Johannes Hahn und Karl Schlögl haben schon Einsätze bei Novomatic getätigt. Es kommt vielleicht kein Jackpot – aber es nährt den Mann oder die Frau: Faites vos jeux!

Im Fall von Glawischnig wuchs sich der Protest allerdings zum Sturm aus. Sie verließ daraufhin die Partei, wohl nicht freiwillig.

Zwei Tage vor der Kärntner Landtagswahl hatte der grüne Bundessprecher Werner Kogler gar keine andere Wahl, als die frühere Parteiobfrau ins Aus zu drängen. Das parteischädigende Verhalten der Kärntnerin war offenkundig.

In einer Zeit, in der die Glaubwürdigkeit der Politik ohnehin miserabel ist, verschlechtert Glawischnigs Seitenwechsel das Image des Berufsstandes zusätzlich. Money schlägt Moral – das ist für viele Wählerinnen und Wähler die Moral von der Geschicht‘.

Was bleibt, sind gallige Späße: Was macht Glawischnig an ihrem ersten Arbeitstag bei Novomatic? Sie lässt die einarmigen Banditen in BanditInnen umbenennen.

