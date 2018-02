Da taucht der mächtige Bursche auf und schnappt die Bierdose

Die Szene ist großartig: Da taucht ein Bursche nackt in den glasklaren Wassern der Soca (Isonzo) in Slowenien. Am Ufer wirft ein Fliegenfischer die Angel aus, daran eine Bierdose.

Siegernymphe Bild: WM

Sie driftet in der Strömung, und da, der elektrische Moment: eine Welle und der Menschfisch taucht auf, schnappt nach der Beute – in Zeitlupe.

Mehr will ich von dem satirisch angehauchten Film "Hang Tight" von den "Brothers On The Fly" nicht erzählen, außer dass er beim RISE Fly Fishing Film Festival läuft. Klingt pompös, ist aber nur ein Abend, an dem vier Kurzfilme gezeigt werden, und zwar heute um 19 Uhr im City Kino Linz (Graben 30). Erstmals ist RISE in Linz zu Gast. Neben der Soca-Satire sind ein Porträt des russischen Lachs-Flusses Ponoi von der "Flyfishing Nation", ein prächtiges Fischerlebnis auf den Seychellen und ein Beitrag aus Australien am Start. Wer sich für die Fliegenfischerei in ihrer höchsten Ausprägung interessiert, sollte sich schnell entschließen. Schauen Sie sich das an!

Nachtrag zum Fishing Festival in Wels: Das Besucherinteresse war wieder enorm. Gut so. Neben der Organisation gehört jenen Lob gezollt, die bei der "offenen Österreichischen Meisterschaft im Fliegenbinden" mitgemacht haben. Wunderschöne Kreationen waren zu sehen. Gold holte bei den Trockenfliegen Jan Popel (D), bei den Streamern Regine Maguhna (D) und bei den Nymphen Lokalmatador Franz Schwabegger aus Traun (siehe Foto). Gratulation!

Zwecks Vorfreude auf die Saison sei noch auf ein Veranstaltungshighlight hingewiesen – wieder für Fliegenfischer, aber so ist es halt: Der "OÖ. Fliegenfischertag" findet am 3. März statt, und zwar im Sport- und Kommunikationszentrum SK VÖEST an der Lunzerstr. 78 in Linz (Einlass 8.45 Uhr). Veranstalter und Tenkara-Experte Bernhard Niedermair hat 30 Spitzenausrüster und Oberauskenner der Branche zusammengebracht und fürchtet sich schon ein bisserl davor, dass ihm die Bude übergeht. Mit Recht. Die Vortragenden sind von allerhöchster Güte. Man möge sich informieren: ooe-fliegenfischertag.at

