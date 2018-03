Kalenderblatt

16. März

1948: In Paris findet eine Konferenz der 16 am Marshall-Plan beteiligten Staaten unter Vorsitz des britischen Außenministers Ernest Bevin statt.

1978: Der Parteichef der italienischen Christdemokraten und frühere Ministerpräsident Aldo Moro wird in Rom entführt, seine fünf Leibwächter werden von einem Kommando der "Roten Brigaden" erschossen. Am 9. 5. wird Moros Leiche im Kofferraum eines Autos in Rom gefunden.

