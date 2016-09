Prozess gegen Amokfahrer: "Das Auto raste auf meinen Sohn zu"

Jetzt ist eine Frau an der Reihe, die gerade zum Weikhard gehen wolle: "Als wir die Herrengasse überquerten, war da das Geräusch. Es war so unwirklich, als alles geflogen ist. Wir sahen nur, wie er Vollgas gibt, wir flüchteten in das Straßenbahnhüttl, er raste dahinter vorbei. Dort erfasste er einen Mann - wir dachten er kommt nochmals zurück, weil er weiter unten reversierte."

"Ich hab das bis heute nicht verarbeiten können. Ich konnte auch nicht zum Gedenken am Jahrestag kommen, das Bild des Grauens ist geblieben, ich kann das alles nicht sehen."