Prozess Amokfahrer: ""Wer ist Alen R. eigentlich?"

Auch das Halten an der roten Ampel passe in dieses Spiel: Es sei wie das Warten, bis das Spiel beginnt. "Piep, piep, dann geht es los und dann game over", so Raiger.

Und: Der Amokfahrer könnte sich bewusst das Grand Prix-Wochenende ausgesucht haben, weil es eine internationale Medienbühne geboten hätte.