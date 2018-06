Liveticker: Tunesier nach Mord an Linzer Ehepaar vor Gericht

2014 habe er das Land Österreich "gestrichen". Er wollte auswandern, in Syrien helfen. Was er dort genau machen wollte, kann er nicht sagen. Auf die erneute Frage, was er mit seinen IS-verherrlichenden Postings auf Facebook bewirken wollte, gibt er an: "Dazu stehe ich. Das ist meine Einstellung".

Mohamed H. spricht Deutsch, lässt sich nur ganz selten etwas auf Arabisch übersetzen. Immer wieder sagt er, dass ihm die österreichische Politik das Leben schwer gemacht habe.