Lebenslang für Doppelmord an Linzer Ehepaar

LINZ. Jener mutmaßlicher IS-Sympathisant, der im vergangenen Jahr in Linz ein betagtes Ehepaar getötet und in dessen Haus Feuer gelegt haben soll, ist am Montag am Landesgericht Linz zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Live aus dem Linzer Landesgericht berichtete für die OÖN Gabriel Egger.

Bild: Schwarzl

Weil er im Juni 2017 ein Ehepaar getötet und in dessen Haus Feuer gelegt haben soll, ist am Montag ein 55-jähriger Tunesier in Linz von einem Geschworenengericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen und kriminellen Organisation - dem IS - wurde er freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 55-jährige Tunesier, der seit langem in Österreich lebt, hat bei der Polizei als Motiv angegeben, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Bei den Mordopfern dürfte er ein - nicht existentes - Naheverhältnis zu den Blauen vermutet haben.

»

»

Liveticker wird aktualisiert ... Liveticker wird aktualisiert ...

21:31 Der Angeklagte hat das Urteil relativ ruhig aufgenommen. Mit diesen Informationen verschabschieden wir uns nach einem spannenden Prozesstag von unseren Lesern, bedanken uns für's Mitlesen und wünschen einen angenehmen Abend. Eine Zusammenfassung lesen Sie morgen in den OÖNachrichten und ab Mitternacht auf nachrichten.at 21:26 Beim Anklagepunkt der gefährlichen Drohung gegen einen Justizwachebeamten plädierten sieben Geschworene für Schuldig, einer für unschuldig. 21:24 Die Geschworenen haben bei den Anklagepunkten Mord in zwei Fällen und versuchte Brandstiftung einstimmig entschieden. 21:20 Vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen und kriminellen Organisation – dem IS – wurde er allerdings freigesprochen. 21:18 Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Seiten gaben keine Erklärung ab. 21:18 Der Angeklagte wurde zudem der gefährlichen Drohung gegen einen Justizwachebeamten für schuldig befunden. 21:15 Er soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden, entschied das Gericht am Montagabend. 21:12 Jetzt ist das Urteil da: Mohamed H. wird für den Doppelmord an dem Linzer Ehepaar zu lebenslanger Haft verurteilt. 20:17 Fast 12 Stunden dauert die Verhandlung am heutigen Montag bereits. Eigentlich waren drei Prozesstage anberaumt, ein Urteil war erst für Mittwoch zu erwarten. Weil der Angeklagte aber zu großen Teilen geständig ist und der Sachverhalt auch für Staatsanwaltschaft und Verteidigung klar ist, wird über das Strafmaß bereits heute entschieden. Das kann unter Umständen auch bis 22 Uhr dauern. 20:14 Die Urteilsverkündung verzögert sich. Noch haben sich die Geschworenen nicht im Schwurgerichtssaal eingefunden. 18:01 Pause am Landesgericht. Wir melden uns wieder, wenn das Urteil verkündet wird. 17:59 Der Prozess ist beendet. Die Geschworenen ziehen sich zur Entscheidungsfindung zurück. Ein Urteil wird nicht vor 20.00 Uhr erwartet. 17:58 "Allah ist der Richter", sagt Mohamed H. 17:56 "Was wollen Sie von mir hören", sagt Mohamed H. nun doch nach einer langen Pause. "Haben Sie meine Beweisunterlagen bekommen?" fragt er den Richter und hebt zwei Zetteln hoch, auf denen Skizzen zu sehen sind. "Herr H. es ist Ihr letztes Wort. Das Beweisfahren ist abgeschlossen", entgegnet dieser. 17:55 Mohamed H. hat das Recht auf das letzte Wort. Zunächst sagt er aber nichts. 17:49 Der Verteidiger vergleicht die Gemütslage des Angeklagten mit einem Kelomat. "Da ist der erste Ring, dann der zweite und dann pfeift es", sagt er. Sein Mandant reagiere immer sehr heftig, beruhige sich aber immer sofort. Unschuldig sei sein Mandant in zwei Punkten. "Die Brandstiftung ist als Sachbeschädigung einzustufen", sagt er. Auch die gefährliche Drohung sei für ihn "nicht erwiesen". "Wenn mich Herr H. nicht wieder ausbessert, sage ich, dass er in diesen zwei Punkten unschuldig ist", schließt der Verteidiger ab. 17:47 Die Verteidigung beendet die Schlussanträge. Mohamed H. lacht, als sein Verteidiger das Wort ergreift. 17:44 Der Sprecher der Opferfamilie ergreift das Wort. Er wendet sich an die Geschworenen: "Die Familie will diesem Albtraum endlich ein Ende setzen. Sie wollen keine Entschädigung, nur eine gerechte Strafe", sagt er. Das ermordete Ehepaar sei weltoffen gewesen, habe dem Angeklagten geholfen, ihn sogar finanziell unterstützt. Ausländerfeindlichkeit sei ihnen stets fremd gewesen. 17:43 Die Staatsanwältin fordert zusätzlich eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. 17:42 Es gebe aber auch Milderungsgründe. Mohamed H. sei seit 25 Jahren in Österreich, habe sich in dieser Zeit nichts zu Schulden kommen lassen. Er sei auch umfassend geständig. 17:36 Die Staatsanwältin fordert eine Strafe "im obersten Bereich". Es habe völlig unschuldige Leute getroffen, die dem Angeklagten bis zu ihrem Tod sogar geholfen haben. Es sei eine Tat gewesen, die niemand nur ansatzweise verstehen könne. 17:32 Für sie sei alles eindeutig. Der Angeklagte sei in allen Punkten schuldig zu sprechen. Mord, Brandstiftung, gefährliche Drohung und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung seien erwiesen. "Objektiv ist auch der Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung erwiesen", sagt sie. Er habe sich durch seine Postings auf Facebook eindeutig positioniert. Subjektiv liege es an den Geschworenen. "Wir haben die Gutachterin gehört. Laut ihr habe Wut und Zorn zu den Postings geführt, keine innere Überzeugung", sagt die Staatsanwältin. Sie glaube auch den Ausführungen des Gruppeninspektor, den Mohamed H. bedroht haben soll. "Logisch, dass Sie das glauben" sagt Mohamed H. "Alles klar". 17:29 Es gibt keine Abänderungsanträge. Die Staatsanwältin eröffnet die Schlussanträge 17:28 Der Fragenkatalog für die Geschworenen wurde soeben erstellt und besprochen. Er beinhaltet sechs Hauptfragen und sechs Zusatzfragen. 16:52 Nach einer Pause am Landesgericht geht es jetzt weiter. Eines hat sich bereits herauskristallisiert: Es wird heute definitiv ein Urteil geben. 16:03 In einem Eintrag verabschiedete sich der Angeklagte von seinen "Freunden" auf Facebook. "Allah sei mit euch", schrieb er am Ende seiner ausführlichen Zeilen. Auf die Frage eines Freundes, ob ihn Alllahs Ruf ereilt habe antwortete er mit einem gestreckten Daumen. Er wisse, dass der Freund damit die Durchführung eines Anschlag gemeint hat. Mohamed H. habe aber nie einen Anschlag geplant. Er sei zornig gewesen, der Grund sei wiederum die Verurteilung wegen Tierquälerei gewesen. 16:01 Die Tochter des Angeklagten sprach von "fehlendem Demokratieverständnis" bei ihrem Vater. Er könne nicht verstehen, dass mehrere Kulturen und Religionen friedlich nebeneinander leben. 15:59 752 Freunde hat Mohamed H. in seiner Liste auf Facebook. Mit ihnen teilte er Postings wie " Gott rächt sich an den Kreuzzüglern". Vieles habe er "einfach kopiert". 15:58 Der Richter hat bereits mit der Verlesung des Aktes begonnen. Damit dürfte der Prozess deutlich früher zu einem Ende kommen. 15:32 Wenn die Sprache auf die Verwaltungsstrafe wegen Tierquälerei kommt, wird der Angeklagte aggressiv. "Ich habe 2014 alles abbezahlt", schreit er. 15:30 Mohamed H. hat sich auf die Verhandlung vorbereitet. In einem Karton hat er 20 handschriftlich vollgeschriebene A4-Zettel mitgenommen, auch der Karton selbst ist vollgeschrieben. Immer wieder kramt er in dem Stapel Papier. 15:30 Das Video ist zu Ende, der Richter entschuldigt sich für die schlechte Ton-und Bildqualität. 14:45 Auch in den Videoaufnahmen zeigt sich ein ähnliches Bild des Angeklagten. Mohamed H., zuerst emotionslos, wird plötzlich laut, schreit, beschwert sich über Ungerechtigkeiten. Dann sackt er zusammen. "14 Jahre meines Lebens, alles war nur schwer", sagt er und wischt sich mit der Handfläche über das Gesicht. 14:39 Im Schwurgerichtssaal ist es völlig ruhig geworden. Das Video, das die Rekonstruktion der Tat zeigt, ist lange und intensiv. 14:36 Das Verhalten von Mohamed H. ändert sich während des Prozesses ständig. Einmal ist er einsichtig, entschuldigt sich für verbale Entgleisungen, bedankt sich beim Richter und sagt, dass er alles verstanden habe. Wenig später schimpft er wutentbrannt über die Polizei, die Justiz und die "Lügen, die sie alle verbreiten". 14:29 Im Video sieht man Mohamed H., der völlig emotionslos erklärt, wie er dem betagten Paar zuerst die Einkäufe gebracht und ihnen dann das Leben genommen hat. 14:26 Während das Video, in dem die Rekonstruktion der Tat zu sehen ist, abgespielt wird, verbirgt Mohamed H. sein Gesicht immer wieder in den Händen. Er sieht einige Minuten zu, fährt sich mit der Hand ins Gesicht und schaut wieder zu Boden. 14:09 Die Verteidigung schließt nicht aus, dass es noch heute zu einem Urteil kommen kann. Der Prozess wäre bis Mittwoch anberaumt. 14:07 Ein Video des Lokalaugenscheins wird im Schwurgerichtssaal gezeigt. 14:03 Mohamed H. ist am Wort. Er greift die Gutachterin verbal an: "Das ist Wahrsagerei. Sie ist eine verlogene Madame", sagt er sichtlich erzürnt. Sie lüge von "hinten bis vorne". Seinem Verteidiger wirft er vor, mit der Gutachterin "gemeinsame Sache gemacht zu haben". "Nicht nur er, alle hier", sagt er. 14:01 Dass sich Mohamed H. aktiv für den Islamischen Staat eingesetzt hat, glaubt Kastner nicht. "Er ist überhaupt nicht teamfähig. Er kann kein Mitglied des IS sein. Die Postings im Internet nutzte er um Wut und Ärger gegen die Gesellschaft abzubauen", sagt Kastner. 13:49 "Aber, und das ist der entscheidende Punkt", sagt Kastner, "er kann die Perspektive wechseln. Er ist in der Lage Dinge anders zu sehen. Er wusste, dass es Unrecht war, was er den Menschen in Urfahr angetan hat. Ein Wahnkranker kann das nicht." Deshalb sei Mohamed H. - wenn auch mit Einschränkungen- zurechnungsfähig. 13:48 Mohamed H. verschiffte den LKW schließlich nach Libyen , um dort über die Grenze zu kommen. Er sah ihn nie wieder. "Seine Frau hat dafür einen Kredit aufgenommen, das ganze Geld war weg. Und schuld waren wieder alle anderen", sagt Kastner. 13:45 "Herr H. fühlt sich überall benachteiligt, reflektiert sein eigenes Verhalten nicht. Für ihn sind immer die anderen schuld", sagt Kastner. 2014 wollte er mit dem LKW nach Syrien reisen, um dort im Krieg als Tischler auszuhelfen. Er blieb hängen. "Schuld war für Herrn H. der Spediteur, der ihm den LKW überließ, nicht er selbst", sagt Kastner. 13:43 Der Knackpunkt sei der Streit mit seinem ehemaligen Nachbarn gewesen. Er habe durch Gerichtskosten viel Geld verloren. Geld, das Mohamed H. und seine Frau nicht mehr hatten. Die Verurteilung wegen Tierquälerei brachte das Fass zum Überlaufen. 13:41 Es sind ganz banale Dinge, die Mohamed H. an das kollektive Unrecht glauben ließen. Ein Kollege habe ihn bei seiner Arbeit als Tischler mit Sägespäne beworfen. Er verlangte beim Chef seine Kündigung. Weil dieser dem Wunsch von Mohamed H. nicht nachkam, kündigte der Angeklagte selbst. 13:38 Mohamed H. sei in der Vergangenheit oft gekränkt worden, führt Kastner aus. In Tunesien wollte er Lehrer werden, der Staat habe ihn aber nicht angestellt. Sein Vater habe die Familie verlassen und eine andere Frau geheiratet. Den drei Kindern, die aus dieser Ehe entstanden, habe der Vater das gesamte Vermögen überschrieben. Mohamed H. ging leer aus. 13:35 In den Augen von Mohamed H. sei die Welt ungerecht. Alle haben sich gegen ihn verschworen. Seit Jahren kämpfe er gegen dieses vermeintliche Unrecht an. Er sei nicht geisteskrank, leide aber unter einer Persönlichkeitsstörung. Mohamed H. lächelt. 13:34 "Ich muss gestehen, die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit war bei Herrn H. besonders schwer", sagt Kastner. Sie habe sich mehr als 20 Stunden mit dem Fall beschäftigt. 13:32 Mohamed H. beschwert sich, weil Kastner zu leise sei. Die Gerichtsgutachterin nimmt den Platz der Staatsanwältin ein, um ihre Ausführungen durch das Mikrofon besser verständlich zu machen. 13:31 Gutachterin Adelheid Kastner muss in ihren Ausführungen zwei zentrale Fragen klären: Ist Mohamed H. zurechnungsfähig? Und liegt eine hochgradige psychische Störung vor? 13:25 13:00 Der Prozess wird in wenigen Augenblicken wieder aufgenommen. Wir melden uns in Kürze mit neuen Informationen. 12:57 Mohamed H. hat sich am Vormittag für seine Tat entschuldigt. Es tue ihm leid. Es war eine Randnotiz. Denn hauptsächlich sieht er sich als Opfer von Justiz, Polizei und Gesellschaft. 12:56 Willkommen zurück, liebe Leser! In wenigen Minuten endet die Mittagspause und der Prozess gegen den mutmaßlichen Doppelmörder Mohamed H. wird fortgesetzt. 11:58 "Der Angeklagte ist relativ explosiv in seiner Aussage, aber das legt sich meist gleich wieder", sagt sein Verteidiger, den Mohamed H. strikt ablehnt. Der Verteidiger habe vergangenes Jahr Stunden mit ihm gesprochen. Mohamed H. spricht von "zwei Minuten". 11:55 Mittagspause am Landesgericht. Wir melden uns um 13.00 Uhr wieder. 11:54 Mohamed H. hat den Kontakt zu seinem Verteidiger vergangenen September abgebrochen. Er verteidigt sich während der gesamten Verhandlung selbst. 11:52 In den letzten Minuten vor der Pause wird der Brand diskutiert, den Mohamed H. nach seiner Tat in der Wohnung des betagten Paares gelegt hatte. "Wäre die Feuerwehr nicht so schnell eingeschritten, hätte sich das Feuer schnell auf die gesamte Wohnung ausgebreitet", sagt der Sachverständige. Dem widerspricht Mohamed H. "Alle Fenster waren zu. Das Feuer wäre sofort ausgegangen." 11:31 Der Inspektor habe auch immer wieder "vernünftige" Gespräche mit Mohamed H. führen können. Der Angeklagte ist sichtlich bemüht, den Worten des Zeugen zu folgen. Immer wieder beugt er sich nach vorne. Der Inspektor spricht im Kärntner Dialekt. Am Ende der Zeugenvernehmung sagt Mohamed H.: "Wer sich nicht schämt, ist für alles bereit". 11:30 "Er hat eine ziemlich kurze Zündschnur", sagt der Gruppeninspektor über den Angeklagten. Mohamed H. lacht. 11:27 Der Angeklagte habe sich den Mund in der Toilette ausgespült und immer wieder "Mein Körper brennt. Du hast mir Schwein zum Essen gegeben" gerufen. Als der Inspektor das verneinte, habe Mohamed H. gesagt: "Du weißt, zu welchen Dingen ich im Stande bin. Deine Familie und du werdet jede Nacht an mich denken". Mohamed H. selbst gibt an, nur : "Schweinefleisch ist für mich und deine Familie nicht gesund" gesagt zu haben. Es sei ein gut gemeinter Rat gewesen. 11:26 Weil sich der Angeklagte immer wieder über die Toilette beugte, habe der Gruppeninspektor Nachschau gehalten. "Ich habe die Tür geöffnet, und".."Lüge!" schreit der Angeklagte. Es sei ein Fenster gewesen, dass der Inspektor damals öffnete. Mohamed H. wird vom Richter ermahnt. 11:25 "Der Leberkäse bestand aus Rindfleisch" sagt er. Das sei dem heute Angeklagten auch ganz klar mitgeteilt worden. 11:24 Als erste Zeuge wurde jener Gruppeninspektor in den Zeugenstand gerufen, der dem Angeklagten in der Untersuchungshaft das Abendessen- Leberkäse mit Schwarzbrot- serviert hatte. 11:23 Der Prozess gegen Mohamed H. wurde wieder aufgenommen. 11:04 Pause am Landesgericht. In zehn Minuten wird der Prozess gegen Mohamed H. fortgeführt. 11:02 Mohamed H. hat den Kontakt zu seinem Verteidiger verweigert. "Er lügt über mich", sagt er. Der Angeklagte möchte sich von seinem Anwalt nicht verteidigen lassen. Wieder fällt er dem Richter ins Wort. "Ich habe acht Jahre gehofft, dass jemand endlich den Kopf einschaltet", sagt er. 10:59 Mohamed H. zitiert aus dem Koran, sagt immer wieder "Allahu Akbar". Oft fällt er dem Richter ins Wort, Unruhe entsteht. 10:44 2014 habe er das Land Österreich "gestrichen". Er wollte auswandern, in Syrien helfen. Was er dort genau machen wollte, kann er nicht sagen. Auf die erneute Frage, was er mit seinen IS-verherrlichenden Postings auf Facebook bewirken wollte, gibt er an: "Dazu stehe ich. Das ist meine Einstellung". Mohamed H. spricht Deutsch, lässt sich nur ganz selten etwas auf Arabisch übersetzen. Immer wieder sagt er, dass ihm die österreichische Politik das Leben schwer gemacht habe. 10:41 Der Anführer des Islamischen Staats, Abu Bakr al-Baghdadi, sei der richtige Politiker. "Den Terror haben sich die Leute selbst gebaut". Der IS töte auch keine Unschuldigen. Mohamed H. widerspricht sich immer wieder, wirkt konfus. Einmal sieht er sich "als ehemaliges aktives Mitglied", später ist es "einfach nur meine Einstellung". 10:39 Nun wird Mohamed H. zu den Vorwürfen, er habe den Islamischen Staat aktiv durch Werbung und Durchhalteparolen im Internet unterstützt, befragt. Er antwortet zunächst auf arabisch: "Gott ist groß und bleibt lang" sagt er. 10:36 Mohamed H. ist aufgeregt, gestikuliert wild. Der Richter befragt ihn zu einem Hungerstreik, den er in der Untersuchungshaft abgehalten hatte. Am Ende dieses Streiks bekam er zum Abendessen Leberkäse serviert. Er habe geahnt, dass es sich um Schweinefleisch handelt. "Aber ich hatte so großen Hunger, dass ich das Fleisch trotzdem gegessen habe". Er habe danach niemandem gedroht. "Der Inspektor lügt". 10:34 Mohamed H. wird nun zur Tat befragt. Zum Mord an den beiden Pensionisten ist er voll geständig. 10:15 Tunesier wegen Mordes vor Gericht: 10:09 Zum Abschluss ihrer Ausführungen wirf die Anklage Mohamed H. Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor. "Ich gehöre dem IS nicht an", sagt er. Er habe alles verstanden, möchte aber später ein paar Punkte anmerken. 10:07 Seit 1. Juli 2017 ist Mohamed H. in Untersuchungshaft. Dort soll er einen Gruppeninspektor bedroht haben, weil er ihm zum Abendessen Schweinefleisch (Leberkäse) serviert hatte. "Mein Körper brennt" habe er immer wieder geschrien. "Du und deine Familie werdet noch jede Nacht an mich denken", drohte er. 10:07 Kurz nach der Tat stellte sich der Tunesier, der seit langem in Österreich lebt, der Polizei. Er gab als Motiv an, er habe ein Exempel an der Gesellschaft und der FPÖ, durch die er sich als Ausländer und Muslim diskriminiert fühlte, statuieren wollen. Ein Sohn des getöteten Paares arbeitet in einer von einem blauen Politiker geführten Abteilung des Landes, allerdings hat die Familie kein Naheverhältnis zu den Freiheitlichen. Zudem sollen die Pensionisten den Angeklagten sogar unterstützt haben. 10:02 Auf die Beschreibung der brutalen Tat verzichten wir zum Schutz der Angehörigen. Nach dem Mord an den beiden Pensionisten habe er die Wohnung der Familie anzünden wollen, um noch größeren Schaden zu verursachen. Wenig später stellte sich Mohamed H. der Polizei. 09:59 Am 30. Juni 2017 fasste Mohamed H. schließlich den Entschluss, die Familie S. aus Urfahr zu ermorden. Weil er vermutete, der Sohn der Familie habe Beziehungen zur FPÖ. Er packte einen eigenen Rucksack, in dem er die Tatwaffen verstaute. Auch ein kleines Messer hat er mit, um sich danach gegen die Polizei wehren zu können. Während dieser Ausführungen schüttelt der Angeklagte vehement den Kopf. 09:58 Während der Ausführungen der Staatsanwältin macht sich der Angeklagte immer wieder Notizen. Er hört genau zu, schüttelt den Kopf, manchmal nickt er. 09:52 Obwohl er verurteilt wurde, beglich der Angeklagte die Geldstrafe nicht und verbüßte dafür eine Ersatzfreiheitsstrafe. Als er 107 Euro für die Gerichtskosten zahlen hätte sollen, fasste er den Plan, sich an der Gesellschaft zu rächen. Immer wieder sah er sich als Opfer von Ausländerhass. Auch einen Tag vor der Tat. Damals schnitt ihn im Straßenverkehr ein Auto des Samariterbundes. Angeblich weil er Ausländer sei. 09:47 Ein ehemaliger Nachbar habe den Angeklagten beschuldigt, immer wieder die Katze der Familie gequält zu haben. Demnach habe er die Katze mehrmals in ein gekipptes Fenster eingezwickt. Mohamed H. bestritt das. Er vermutete ein Komplott zwischen Nachbar und Polizei. 09:44 Der Angeklagte Mohamed H. fühlte sich stets als Opfer. Als Opfer der Gesellschaft, der Polizei und der Justiz. Dass es schließlich zur schrecklichen Tat in Linz-Urfahr kam, ist auch einem früheren Nachbarschaftsstreit geschuldet. 09:42 Die Anklageschrift wurde soeben verlesen. Der Angeklagte sitzt ruhig in seinem Sessel, nur hin und wieder schüttelt er während der Ausführungen der Staatsanwältin den Kopf. 09:39 Auch die Sachverständige Adelheid Kastner ist zu dem Prozess erschienen. Sie hatte dem 55-Jährigen in ihrem psychiatrischen Gutachten Zurechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat attestiert, es bestehe wegen seiner psychischen Erkrankung die Gefahr von Wiederholungstaten. 09:34 Dem 55-Jährigen drohen zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslang sowie eine Einweisung in eine Anstalt. Ein Urteil wird für Mittwoch erwartet. 09:21 Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Mord, Brandstiftung, Mitgliedschaft in einer terroristischen bzw. kriminellen Vereinigung und - wegen eines Vorfalls in der Justizanstalt - gefährliche Drohung zur Last. 09:08 Im Saal ist die Live-Berichterstattung der OÖNachrichten nicht zugelassen. Wir melden uns in Kürze mit neuen Informationen. 09:06 "Strafsache gegen Mohamed H." wird ausgerufen. Der Saal ist nicht zur Gänze gefüllt. Der Angeklagte versteckt sich nicht, blickt immer wieder in die Menge. Der Prozess beginnt. 09:01 Mohamed H. meldet sich zu Wort. Er packt aus einem Karton ein selbstgebasteltes Schild aus Pappe aus. "Es wird gelogen und gelogen, weil die Justiz in unserem Land abhängig ist", ist darauf zu lesen. Um sein Anliegen zu unterstreichen, hat er vor seinem Sessel zehn Klopapierrollen auf dem Boden aneinandergereiht. "Alles ist hier möglich, nichts ist fix" sagt er. Er mustert das Publikum, spricht mit den Fotografen. "Sie trauen sich nicht, ihr Gesicht zu zeigen", sagt Mohamed H. und deutet in Richtung Beamte. 08:58 Begleitet von zahlreichen Justizwache-Beamten, die zum Teil ihr Gesicht unter einer schwarzen Haube verhüllen, hat Mohamed H. den Gerichtssaal betreten. Er wirkt angespannt. 08:55 Gabriel Egger Guten Morgen aus dem Linzer Landesgericht. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Doppelmörder Mohamed H. beginnt in Kürze. Die Sicherheitsvorkehrungen am Linzer Landesgericht wurden stark verschärft. Mobiltelefone und Laptops sind innerhalb des Gerichtssaals nicht zugelassen. Vor dem Saal kam es wegen Personenkontrollen zu langen Wartezeiten.

Kommentare anzeigen »