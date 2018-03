LIVE: So spielt der LASK gegen Mattersburg

Okugawa kommt in einem Konter bis zur Grundlinie durch und versucht es aus spitzem Winkel. Torhüter Pervan klärt zur Ecke.

Kuster! Holland kommt an der zweiten Stange völlig freistehend zum Kopfball, der aber zentral auf das Tor geht. Kuster pariert mit den Fäusten, den Abpraller bringt Trauner per Kopf auch nicht unter.

In der TGW-Arena hat leichter Schneefall eingesetzt. Die Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit.

Die Mannschaften haben das Aufwämen beendet und sind auf dem Weg in die Kabinen. In etwas mehr als zehn Minuten geht es los.

Auf der Videowall in der TGW-Arena wird gerade der Imagefilm über das neue LASK-Stadion gezeigt. Sie können ihn auf nachrichten.at/lask ebenso anschauen.

Wie in den vergangenen Heimspielen des Frühjahrs ist die TGW-Arena heute ein Kühlschrank. Aktuell hat es ein Grad über Null, der Wind frischt aber immer mehr auf. Auch ein paar Schneeflocken waren schon zu sehen.

In der TGW-Arena wärmen sich die beiden Mannschaften gerade auf. In einer halben Stunde geht es los.

5:1 für Rapid. Florian Flecker verkürzte in der 79. Minute auf 1:4 aus Sicht des WAC, in der 88. Minute machte Giorgi Kvilitaia sein drittes Tor des Tages.

Ein Blick in die LASK-Kabine: