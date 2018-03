LIVE: So spielt der LASK beim WAC

Der LASK kehrt nach zuletzt zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße zurück - dank gnadenloser Effizienz. In der umkämpften ersten Hälfte nutzte Thomas Goiginger nach Assist von Samuel Tetteh die erste Torchance. Fast eine Kopie war das 2:0, wieder legte Tetteh für Goiginger auf. Der dritte Treffer hätte wegen Abseits nicht zählen dürfen, aber auch wenn es beim 2:0 geblieben wäre - es hätte wohl nichts am LASK-Sieg geändert. Zu gut war die schwarz-weiße Defensive auf den Gegner eingestellt, der nur lange Bälle in die Spitze als Mittel anzubieten hatte. Defensiv war der LASK in Wolfsberg ganz stark und kassierte auch im dritten Saisonduell gegen die Kärntner keinen Gegentreffer.