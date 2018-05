LIVE: Schafft Ried doch noch den Aufstieg in die Bundesliga?

Die Spieler verweilen noch auf dem Rasen.

Um es offiziell zu machen, warten wir aber noch auf den Schlusspfiff in Grödig zwischen Liefering und Wiener Neustadt.

Es sieht nicht so aus, als würden die Fans hier noch das Spielfeld entern. Wir bleiben dran, holen aber noch die Stimmen zum heutigen Spiel ein.

Die Rieder haben sich aber erhobenen Hauptes aus dieser Saison verabschiedet und werden bereits im Juli mit der nächsten Mission Wiederaufstieg beginnen.

Auch das Spiel in Grödig befindet sich schon in der Nachspielzeit. Es wird wohl nichts mehr mit der Wende.

Schlusspfiff in Ried!

90 Minute Toooooooooor für die SV Ried. Takougnadi trifft nach idealem Zuspiel zum 7:1! Kantersieg!

89 Minute Transparente mit "Nun könnt ihr es alle sehen", "Nur wir sind Ried" und "Ihr könnt gehen" werden ausgerollt. Das richtet sich ebenfalls gegen den Vorstand.

89 Minute "Vorstand raus" - kommt jetzt von den Rängen.

88 Minute Ried verteidigt mit drei Mann auf der Mittellinie. Vorne wird fleißig kombiniert.

87 Minute Die Rieder spielen ihr Ding jetzt herunter. Die sind wohl im Hinterkopf auch schon gespannt, was jetzt kommt.

86 Minute Es ist mucksmäuschenstill im Stadion. Gespenstisch.

86 Minute Die Stimmung ist jetzt ganz komisch. Schlachtgesänge bleiben aus. Die Gewissheit, dass das Wunder nicht stattfinden wird, wird immer deutlicher.

85 Minute "Irgendwas wird jetzt kommen", mutmaßt ein Kollege. Es dürfte auf jeden Fall Transparente der Fans geben.

84 Minute Schön langsam wird's knapp für den Aufstieg in die Bundesliga.

83 Minute Walch bekommt das nächste schöne Zuspiel, kann es aber nur suboptimal verarbeiten.

82 Minute In Ried sind aktuell gleich viele Tore gefallen, wie in allen anderen Stadien in dieser Runde.

81 Minute Der erste Satz geht an die Rieder, würde man jetzt bei den French Open behaupten.

80 Minute Toooooooooooooooor für die Rieder. Walch legt ideal ab in die Mitte und da steht Wießmeier und schiebt ein zum 6:1.

79 Minute Was ist denn jetzt los? Levan Eloshvili geht durch und überwindet Gebauer zum 1:5.

77 Minute Takougnadi kommt neu ins Spiel. Arne Ammerer geht raus und bekommt Applaus.

76 Minute Daneben! Das gibt's nicht. Mayer verpasst die Chance auf sein sechstes Tor.

76 Minute Die Fans skandieren "Mayer, Mayer, Mayer". Standard-Schütze Wießmeier übergibt die Kugel. Der Jubel ist groß.

75 Minute Elfmeter für die Rieder!

73 Minute Sieht so aus, als wäre das ein 1:1-Tausch. Walch geht auf die Stürmerposition.

72 Minute Spielerwechsel bei der SV Ried. Prosenik geht runter, Clemens Walch kommt neu ins Spiel.

72 Minute Die Rieder kombinieren sich nach vorne. So ballsicher hat man die Innviertler schon länger nicht gesehen.

71 Minute Ein harmloser Schuss der Steirer geht deutlich drüber.

70 Minute Der FAC führt übrigens bemerkenswerterweise in Innsbruck.

69 Minute Noch immer 0:1 in Liefering. Schön langsam würde es der Dramaturgie gut tun, wenn die Salzburger den Ausgleich machen.

68 Minute Mayer bekommt wieder einen Pass, verstolpert die Kugel aber. Das sei ihm heute ausnahmsweise verziehen.

67 Minute Wieder die Rieder - die sind noch immer nicht satt und betreiben hier aktive Versöhnung mit den Fans.

66 Minute Der KSV bereitet den zweiten Wechsel vor. Nachdem in Minute 56 schon Horvat für Agudo kam, ist nun Jorge Gonzales Moral neu im Spiel. Grabovac ging runter.

65 Minute Wahnsinn - Mayer mit der Hereingabe, ein eigener lenkt den Ball ab, aber Zocher passt auf.

64 Minute Nächste Gelbe gegen Kapfenberg. Das war jetzt hart an der Grenze zur Körperverletzung. Geissler kam da gestreckt von hinten. Dunkelgelb.

64 Minute Fehlen also nur noch 18 Treffer, dann hätte er Chabbi eingeholt.

63 Minute Toooooooooooooooooooooor für die SV Ried! Und wissen Sie was? Wir haben's hier offensichtlich verschrien. Mayer mit dem fünften Tor, er hat nun seinen lupenreinen Hattrick!

62 Minute Ried drückt, der KSV steht tief in der eigenen Hälfte.

61 Minute Für Mayer ist es übrigens der 4. Saisontreffer. Vielleicht wird's ja noch was mit dem lupenreinen Hattrick heute. In der zweiten Hälfte.

60 Minute Die Gala kommt also etwas zu spät. Warum nicht schon am Montag in Wattens? Oder am vergangenen Freitag gegen Hartberg.

59 Minute Liefering presst erfolgreich, trifft aber nicht.

59 Minute Kollege Harald Bartl: "Der wird doch nicht noch den Chabbi einholen..."

58 Minute Toooooooooooooor für die Rieder - und wer könnte es anders sein als Thomas Mayer. 4:0. Das ist eine Gala.

57 Minute Das alles natürlich sehr zur Freude der Fans. Also in Platzsturm-Stimmung ist hier wohl keiner mehr.

57 Minute Tooooooooooooor für die SV Ried! Thomas Mayer trifft mit einem sehr überlegten und platzierten Schuss zum dritten Mal an diesem Abend! Hattrick - wenn auch nicht lupenrein.

56 Minute Boateng kommt zum Schuss, aber sein Versuch wird geblockt.

55 Minute Ronny Marcos mit einem Solo auf der linken Seite. Er holt einen Eckball heraus.

54 Minute Manuel Haas mit seinem zweiten schweren Foul in dieser Partie - folgerichtig muss er nach der zweiten Gelben nun vom Platz.

54 Minute Ziegl besser für seinen Teamkollegen an der eigenen Strafraumgrenze aus. Stark verteidigt.

53 Minute Die Rieder wieder in der Offensive, dann passiert Kerhe aber der Ballverlust.

53 Minute Die Rieder klären erst per Kopf, dann verfehlt Racic das Tor deutlich.

52 Minute Freistoß für die Steirer - Distanz etwa 25 Meter.

51 Minute Ammerer mit gutem Einsatz gegen Haas.

51 Minute Wießmeier auf Mayer, aber der startet etwas zu früh.

50 Minute Der KSV wagt sich in die Offensive. Marcos klärt eine Flanke.

49 Minute Die Partie ist in dieser Hälfte noch arm an Highlights. Derzeit ist es etwas zerfahren, was da am Platz gezeigt wird.

48 Minute Liefering ist gegen Wiener Neustadt offenbar etwas besser im Spiel. Gelingt noch die Wende?

47 Minute "Bullenschweine" hallt es von der Westtribüne. Das ist aber doppeldeutig - entweder die Fans meinen die Polizisten, die vor ihrem Sektor Stellung bezogen haben oder die Lieferinger, die ja das B-Team der Salzburger Bullen sind.

47 Minute Kapfenberg in Ballbesitz.

Die zweiten 45 Minuten wurden eben angepfiffen.

In der Pause präsentierten die Rieder zwei weitere Partner, die auch in der kommenden Saison als Sponsoren an Bord sein werden.

Die Rieder kommen wieder zurück auf den Rasen.

Goldi tippt übrigens auf ein 5:1.

Auf dem Rasen läuft ein Pausenspiel - ein Jugendspiel, das von Andi Goldberger geleitet wird.

Wir gehen in die Pause.

Der Knackpunkt im System ist - und das war leider zu befürchten - der FC Liefering, der stark ersatzgeschwächt angetreten ist.

Die Rieder führen nach guter Leistung verdient mit 2:0 und hatten in der ersten Hälfte alles im Griff. Ihren Teil der Hausübung dürften die Innviertler bravourös erledigen.

Ende der ersten Halbzeit, die Mannschaften gehen in die Pause.

45 Minute (+ 2) Dann wird es wieder richtig laut. "Forza Ried alè" - großes Kino! So soll das sein.

45 Minute (+ 1) Prosenik wird ideal bedient, scheitert aber an Zocher.

45 Minute (+ 1) Zwei Minuten gibt es hier oben drauf.

45 Minute Toooooooooor für die Rieder - aber die Fahne des Assistenten ist oben. Der Treffer zählt nicht. Es gibt auch keine Beschwerden der Innviertler.

45 Minute Wieder ein Freistoß für die Rieder - die Distanz beträgt etwa 30 Meter.

44 Minute Wießmeier mit dem nächsten Vorstoß, aber er wird rechtzeitig und erfolgreich gestört.

43 Minute Freistoß für die Rieder - der Ball kommt gut herein, aber Zocher kann abwehren.

42 Minute Aber die Rieder machen heute ein gutes Spiel und lassen sich nichts zu Schulden kommen.

41 Minute "Uns kann nur noch ein Platzsturm in Liefering retten", scherzt ein Kollege.

40 Minute Kainz mit dem Ball in die Mitte, aber Marcos klärt.

39 Minute Wieder die Rieder. Aber diesmal war der Pass etwas zu steil auf Wießmeier.

38 Minute Guter Schuss der Rieder, aber Zocher mit einer Glanzparade.

37 Minute Nächster ungestümer Zweikampf, wieder wird ein Innviertler getroffen. Schiedsrichter Jäger belässt es aber dabei. Diesmal kein Gelb.

36 Minute Grabher spielt ein sehr aggressives Pressing.

36 Minute Toooooooooooooooor für die SV Ried! Wieder verschätzt sich der Torhüter - diesmal aber Mario Zocher - und Thomas Mayer braucht nur noch ins leere Tor einzuschieben. 2:0 für die Rieder!

35 Minute Wieder ein Steilpass - diesmal ist aber ein Steirer dazwischen. Prosenik wäre schon wieder auf dem Weg gewesen.

33 Minute Riesenchance für die Kapfenberger. Gebauer verschätzt sich bei einem hohen Ball, Haring ist aber da und blockt den Schuss des Stürmers ab. Gebauer war da schon bezwungen.

33 Minute Skurril: Heute stehen hier zwei Thomas Mayer auf dem Feld. Einen schreibt man aber mit "ai"

32 Minute Marco klärt robust gegen Maier.

31 Minute Ein zweiter Treffer würde die Lage hier noch etwas entspannen. Ried ist wieder im Vormarsch.

30 Minute Nun geht der Wechsel über die Bühne. Lukas Grgic geht, Marcel Ziegl kommt.

30 Minute Ziegl wird kommen.

29 Minute Grgic signalisiert den Wunsch nach einem Wechsel. Weissenböck muss jetzt wohl reagieren.

28 Minute Die Rieder schalten heute schnell um, überbrücken das Mittelfeld gekonnt und kommen so immer wieder zu konter-ähnlichen Situationen.

28 Minute Die Rieder klären den hohen Ball in den Strafraum sicher.

28 Minute Jetzt liegt ein Kapfenberger. Es gibt Freistoß für den KSV.

27 Minute Grgic ist wieder auf dem Feld, hat aber Schmerzen. Das wird wohl hier auch einen Wechsel geben.

26 Minute Sebastian Feyrer sieht nach einem rüden Foul gegen Prosenik zurecht Gelb.

25 Minute Ein Blick nach Liefering: Koita musste nach Verletzung ausgewechselt werden. Damit fehlt den Lieferingern der nächste Stürmer. Und sie bräuchten eigentlich zwei Treffer.

24 Minute Das war's wohl für Grgic. Er bleibt in der Nähe der Mittelauflage liegen.

23 Minute Grgic mit dem Schuss, aber Zocher hält den abgelenkten Ball.

22 Minute Nächste Gelbe Karte für die Kapfenberger. Racic erhielt in Minute 15 Gelb, jetzt sieht Haas Gelb wegen eines gefährlichen Zweikampfs.

22 Minute Grgic wird anschließend gelegt. Freistoß von halblinks.

21 Minute Die Defensive klärt. Einwurf für die Rieder - diesmal von links.

20 Minute Freistoß für die SVR von der rechten Seite. Das könnte jetzt wieder brenzlig werden für Zocher.

19 Minute Das Spiel der Rieder besänftigt die Fans etwas.

18 Minute Nächster guter Angriff der Rieder, aber Grgic kommt nicht mehr an einen Ball heran.

18 Minute Der KSV wagt sich einmal in die Hälfte der Rieder. Freistoß von halbrechts.

17 Minute Grgic spielt einem Gegenspieler den Ball zurück, weil ihn dieser zu weit vorne platziert hat. Der Referee ermahnt ihn.

16 Minute Die Rieder werden jetzt wieder etwas zielstrebiger.

15 Minute Prosenik ist wieder durch, aber wieder hebt der Linienrichter die Fahne. Zurecht. Abseits.

14 Minute Wieder die Innviertler, Ein Schussversuch von Mayer wird abgeblockt.

13 Minute Wieder wird ein Rieder gut bedient, scheitert aber an Zocher.

13 Minute Steilpass auf Mayer, aber der erläuft ihn nicht mehr.

12 Minute Auch Hartberg geht gegen Lustenau in Führung.

12 Minute "Ein Leben lang - SV Ried in Leben lang", hallt es von der Westtribüne. Großes Kino.

11 Minute Prosenik kommt bei einer Hereingabe gerade nicht mehr zum Kopfball. Ein Verteidiger klärt.

11 Minute Boateng mit einem risikoreichen Querpass im Aufbau, aber alles geht gut. Das Pressing der Steirer ist nicht wirklich aggressiv.

10 Minute Gebauer pflückt eine KSV-Flanke herunter.

9 Minute Für etwa drei Minuten war es da - dieses Wunder, das die Wikinger so dringen herbeisehnen. Liefering braucht jetzt zwei Tore. Und die muss man den Neustädtern erst einmal machen.

8 Minute Aber die Innviertler kommen schon wieder. Diesmal über die rechte Seite.

7 Minute Der KSV kommt jetzt besser ins Spiel.

6 Minute Wießmeier mit einem Foul im Mittelfeld.

6 Minute Wiener Neustadt geht in Liefering ebenfalls in Führung. Ein Eigentor führt zum 0:1 aus Sicht der Lieferinger.

5 Minute Wieder die Rieder, aber ein Ball von Grgic geht zu weit. Ambitionierter Beginn der Innviertler.

4 Minute Nächster Steilpass, wieder startet ein Rieder gut, aber etwas zu früh. Abseits.

3 Minute Tooooooooooooooor für die SV Ried! Schöner Pass von Prosenik auf Mayer, der Zocher keine Chance lässt. Der Jubel groß, der Treffer allerdings gefühlsmäßig aus abseitsverdächtiger Position.

2 Minute Die Stimmung ist gut. Und auch die Ränge sind mittlerweile gut gefüllt. Das ging jetzt schnell.

2 Minute Grgic wird gefoult, der Freistoß aber etwas zu überhastet schnell abgespielt.

1 Minute Marco läuft einen gegnerischen Stürmer ab. Die Innviertler wollen heute und zeigen ein anderes Gesicht.

1 Minute Die Rieder gleich einmal im Vorwärtsgang. Ein hoher Ball nach vorne - welch taktische Neuerung - geht zu weit.

Los geht's!

Nun erfolgt ein Ehrenanstoß.

Die Westtribüne ist mittlerweile gut gefüllt. "Egal, was auch passiert - SV Ried, unser Verein" steht da in Großbuchstaben.

Da sind die beiden Mannschaften! Sencar und Gebauer führen ihre Teams auf den Rasen.