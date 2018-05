LASK: Vierte Niederlage in Serie zum Abschluss

Die LASK-Spieler verabschieden sich von den mitgereisten Fans. Trotz des 1:2 gibt es für die Anhänger genügend Grund zu feiern: Bevor die kommende Saison startet, spielt der LASK in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League.

Das war der Schlusspfiff der Saison 2017/18. Der LASK verliert die vierte Partie in Serie. In Mattersburg waren es wie zuletzt Abwehrschwächen, welche die Athletiker um die Früchte ihrer Arbeit gebracht haben. Dazu fehlte vorne die Durchschlagskraft.

Rep flankt nach einer schönen Kombination über alle Spieler in der Mitte hinweg.