Jänner-Rallye live: Viel Action auf den ersten zwei Prüfungen

Was ist eigentlich mit dem großen Herausforderer der abgelaufenen Saison - Hermann Neubauer? Er gab zu Saisonende bekannt, endlich einmal international fahren zu wollen. Ein Start in der ÖRM stehe in den Sternen. Da der Einsatz bei der Jänner-Rallye in seinem WRC sehr teuer gekommen wäre (ein WRC-Rennkilometer kostet etwa 240 Euro, 215 Kilometer werden dieses Jahr bei der Jänner-Rallye gefahren), verzichtete der Lungauer auf einen Start. Gut möglich, dass Neubauer aber bei der Rebenland-Rallye im März am Start steht.