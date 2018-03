In der zweiten Halbzeit drehte der LASK auf.

Die Endstände der Parallel-Spiele: Die Admira gewann in St. Pölten 2:1, Sturm Graz schlug zu Hause Altach mit 1:0.

Der LASK beendete damit die Serie der Burgenländer nach acht ungeschlagenen Spielen und liegen nun in der Tabelle sieben Punkte vor Mattersburg.

Der LASK macht dank einer ganz starken zweiten Halbzeit drei ganz wichtige Punkte im Rennen um die Europa League. Mit viel Tempo und Intensität zwangen die Athletiker Mattersburg ihr Spiel auf uns ließen die Gäste kaum aus ihrer eigenen Spielhälfte. Zwangsläufig fielen die verdienten Tore. Selbst, als der LASK 2:1 führte, änderte das nichts am Offensivdrang. Das 3:1 war die Entscheidung gegen in der zweiten Halbzeit deutlich unterlegene Mattersburger.

Mattersburg kommt jetzt erstmals in der zweiten Halbzeit in den Strafraum. Bei der Abwehraktion verletzt sich Wiesinger. Er muss behandelt werden.

Reps Schlenzer auf das lange Eck von links segelt am Tor vorbei.

Michorl schießt einen Freistoß von rechts knapp am Tor vorbei.

Joao Victor deutet an, dass er mit seinen Kräften am Ende ist.

Prevljak knallt den Ball in die Mauer.

St. Pölten verkürzt: Atanga macht das 2:1 für die Admira, die nach Gelb/Rot gegen Scherzer in Unterzahl ist.

Ranftls verunglückte Flanke landet an der Latte.

Die Führung: Ranftl setzt sich auf der rechten Seite durch und flankt gefühlvoll mit seinem schwächeren linken Fuß genau auf den am Fünfer freistehenden Joao Victor, dessen Kopfball im linken Eck landet.

Kuster! Der Torhüter pariert einen Schuss von Goiginger mit einem Reflex. Der Ausgleich liegt in der Luft.

Mattersburg wird momentan in der eigenen Hälfte eingeschnürt.

Der LASK startet energisch in die zweite Halbzeit.

Tetteh! Der Stürmer schießt aus 20 Metern knapp links am Tor vorbei.

In der deuschen Bundesliga steht es zur Pause zwischen Wolfsburg und Schalke 0:0.

Die Halbzeitstände der Parallelspiele: Grozurek erhöhte für die Admira in St. Pölten kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Sturm führt gegen Altach mit 1:0.

Halbzeitfazit: Mit einem katastrophalen Rückpass schenkte Ramsebner den Mattersburgern die Führung. Der LASK hatte danach mehr vom Spiel, kam aber nicht in den Strafraum, weil die Burgenländer sehr gut die Räume eng machen. Richtig gefährlich wurde der LASK zwei Mal bei Standardsituationen. Die Gäste warten auf ihre Kontermöglichkeiten.

Keine Nachspielzeit, es geht pünktlich in die Pause.

Admira führt 1:0. Lackner verwandelt den Elfmeter in St. Pölten.

Der LASK arbeitet sich an den Ausgleich heran. Wieder Eckball.

Abseits. Goiginger steckt für Joao Victor durch, dessen Schuss von rechts aber ohnehin links am Tor vorbeigeht.

Der LASK hat deutlich mehr vom Spiel. Ein Weg in den Mattersburger Strafraum wurde noch nicht gefunden.

Okugawa kommt in einem Konter bis zur Grundlinie durch und versucht es aus spitzem Winkel. Torhüter Pervan klärt zur Ecke.

Kuster! Holland kommt an der zweiten Stange völlig freistehend zum Kopfball, der aber zentral auf das Tor geht. Kuster pariert mit den Fäusten, den Abpraller bringt Trauner per Kopf auch nicht unter.

In der TGW-Arena hat leichter Schneefall eingesetzt. Die Mannschaften stehen im Spielertunnel bereit.

Die Mannschaften haben das Aufwämen beendet und sind auf dem Weg in die Kabinen. In etwas mehr als zehn Minuten geht es los.

Auf der Videowall in der TGW-Arena wird gerade der Imagefilm über das neue LASK-Stadion gezeigt. Sie können ihn auf nachrichten.at/lask ebenso anschauen.

Wie in den vergangenen Heimspielen des Frühjahrs ist die TGW-Arena heute ein Kühlschrank. Aktuell hat es ein Grad über Null, der Wind frischt aber immer mehr auf. Auch ein paar Schneeflocken waren schon zu sehen.

In der TGW-Arena wärmen sich die beiden Mannschaften gerade auf. In einer halben Stunde geht es los.

5:1 für Rapid. Florian Flecker verkürzte in der 79. Minute auf 1:4 aus Sicht des WAC, in der 88. Minute machte Giorgi Kvilitaia sein drittes Tor des Tages.

